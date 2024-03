John van 't Schip genoot van Ajax-fans tegen Aston Villa: 'Ze stonden als één blok achter de ploeg'

Ajax heeft in eigen huis met 0-0 gelijkgespeeld tegen Aston Villa. John van 't Schip en de jarige Jorrel Hato zagen een Ajax dat beter was en nog hoge ogen kan gooien in Engeland. "Het is jammer, maar een prima uitgangspositie", zei Hato.

De 0-0 van Ajax tegen Aston Villa was redelijk onverdiend te noemen. Ajax was de betere ploeg en creëerde spaarzame, maar goede kansen. Volgens trainer John van 't Schip kwam dat vooral ook door het publiek. "Er was een fantastische sfeer in het stadion. Ze stonden als één blok achter de ploeg en ik denk dat het een goede wisselwerking was de hele wedstrijd om."

Jarige Hato

Jarige job Jorrel Hato wilde het gelijke spel geen verjaardagscadeau noemen. "Alleen als we hadden gewonnen, dan was het een verjaardagscadeau", zei hij. "Ik denk dat het een óké uitslag is. Het is jammer, maar wel een prima uitgangspositie voor volgende week." Van 't Schip kijkt ook uit naar de return in Engeland. "We bleven geduldig, helaas niet geresulteerd in een overwinning. Het wordt een interessante wedstrijd uit in Engeland."

Verzorgd spel

Ajax was het leeuwendeel van het duel de bovenliggende partij, zonder al te veel kansen te creëren. Maar wat het vooral voor elkaar kreeg, was dat Aston Villa helemaal niets creëerde. "Iedereen ziet dat het degelijk is en dat het goed staat. Dat we op de juiste momenten druk geven. We lieten ons niet uit de tent lokken." Hato zag ook een brutaal Ajax. "Ik zie geen angst in de opbouw als ik kijk naar de wedstrijd van vandaag."

Brobbey

De gevaarlijke man in aanvallend opzicht was wederom Brian Brobbey, een klein duwtje zat zijn doelpunt in de weg. Verder bleef hij onverstoord trekken en sleuren. "Iedereen werkt hard bij ons, maar zijn manier van werken is vaak voorin afjagen en bechten met de centrale verdedigers als hij aanspeelpunt is. Maar ook kleine Hlynsson werkt hard, ik onderscheid daar niemand in."

Zoals wel vaker kreeg Brobbey veel te verduren van zijn directe tegenstanders, van duwtjes tot ellebogen en harde duels. Vaak worden zijn charges snel afgefloten, terwijl overtredingen op hem dikwijls door de vingers gezien worden. "Dat is denk ik een steeds terugkerend iets. In zijn spel zit het opgesloten waarin vaak de scheidsrechter kiest voor de verdediger in plaats van voor de aanvaller", zei Van 't Schip.

Ahmetcan Kaplan

De basisdebutant van afgelopen zondag, Ahmetcan Kaplan, had alle ogen op zich gericht deze wedstrijd. Hij viel zó positief op, dat iedereen zich afvroeg of hij dat weer kon doen. Dat lukte, volgens zowel Hato als Van 't Schip. Zijn collega achterin was blij met hem: "Hij heeft heel veel rust aan de bal, dat zag ik ook al toen hij terug kwam bij Jong. Het is een keiharde verdediger."

Van 't Schip is ook tevreden met de jonge verdediger, die zijn plek binnen no time verdiend lijkt te hebben. "Kaplan echt heel sterk, straalt rust uit aan de bal maar ook zijn winnaarsmentaliteit in de duels. Dat brengt hij ook weer over aan de spelers om zich heen. De drie die er stonden hebben een sterke wedstrijd gespeeld."