Erik ten Hag mazzelt met Manchester United na moeizaam duel tegen hekkensluiter Sheffield United

Zo moeizaam als in de FA Cup tegen Coventry City ging het niet, maar ook in de Premier League heeft Manchester United met veel moeite afgerekend met een mindere tegenstander. Tegen hekkensluiter Sheffield United kwam de in verval geraakte topclub twee keer op achterstand, maar uiteindelijk stelde United orde op zaken: 4-2.

Een flater van André Onana zorgde ervoor dat United al in de eerste helft op achterstand kwam tegen de nummer laatst van de Premier League. De doelman leverde de bal zomaar in, waardoor Jayden Bogle de 0-1 kon maken. Daarvoor had United een paar mogelijkheden op de voorsprong laten liggen. De achterstand van United was voor het uitpubliek reden om de leus 'You're getting sacked in the morning' te zingen, uiteraard gericht aan Ten Hag.

Harry Maguire hielp United vlak voor rust aan een gelijkmaker, maar kort na rust ging het meteen weer mis voor Ten Hag en co. Ben Brereton scoorde de 1-2 namens het uiterst effectieve Sheffield.

Verwarrende penalty

Opnieuw knokte United zich terug. Na een uur spelen kreeg de club een penalty, maar daar waren ze niet eens blij mee. Er werd een overtreding gemaakt op Maguire, maar een tel later scoorde United de 2-2. De scheidsrechter had op dat moment al gefloten voor de strafschop. Uiteindelijk kon United alsnog juichen, want Bruno Fernandes benutte de pingel en zorgde voor de 'echte' 2-2.

In het restant van de wedstrijd kreeg Sheffield nog grote kansen op de derde treffer. United speelde maar weinig klaar, totdat Fernandes zich van zijn beste kant liet zien. De Portugees krulde de bal vanaf de rand van de zestien prachtig binnen: 3-2. In de slotfase prikte Rasmus Hojlund ook de vierde United-goal binnen. Daarmee was de welkome zege binnen voor Ten Hag.

Ten Hag onder grote druk

De Nederlandse trainer staat al maanden onder druk. Al het hele seizoen speelt United niet goed. Zondag werd weliswaar de finale van de FA Cup gehaald, maar het scheelde niet veel of ook dat was een wedstrijd die eindigde in een blamage. Ten Hag zag zijn ploeg een voorsprong van drie goals verspelen tegen Coventry, waardoor het pas na penalty's won van club uit het Championship.

De kritiek uit de Engelse pers was niet mals. Meerdere media vonden het tijd voor Ten Hag om te vertrekken na de schandalige vertoning. De Tukker wilde daar zelf niets van weten en kreeg aan de stok met de pers toen hem gevraagd werd wat hij van de negatieve reacties vond. "Of het gênant was? Nee, jullie reactie was gênant", aldus Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Sheffield United.

Tegen Sheffield moest er gewonnen worden, al was het maar om de druk op Ten Hag een klein beetje weg te nemen. Dat gebeurde dus met heel veel moeite. De gevallen topclub staat slechts zesde en Champions League-voetbal is een utopie. De druk zal, ook vanuit de pers, torenhoog blijven.