Irene Schouten hint in nieuw huis op gezinsleven: 'Er is in ieder geval genoeg ruimte voor'

Irene Schouten is geen topsporter meer, dus kan de ex-schaatsster andere dingen doen. De afgelopen maanden stonden dan ook in het teken van bouwen en verbouwen. Nu het huis, waar ze in gaat wonen met haar man Dirkjan Mak, bijna af is, hint ze op een gezinsleven.

De Telegraaf zocht Schouten af in het nieuwe stekje dat het stel snel gaat betrekken. Nu de stofwolken letterlijk en figuurlijk gaan liggen, is de blik helder en gericht op de toekomst. "Ik zou het heel leuk vinden om een gezin te vormen", zegt de 31-jarige Schouten tegen de krant. "Ik ben nu natuurlijk veel meer thuis, dus dan ga je daar over nadenken." In het nieuwe huis is er rekening gehouden met gezinsuitbreiding, zegt Schouten. "Er is hier in ieder geval genoeg ruimte voor."

Zieke moeder

Schouten woont binnenkort drie deuren verwijderd van haar ouders. Met haar moeder gaat het niet goed, zo zei Schouten in het interview. Als ze straks gesettled is, kan ze veel voor haar moeder zorgen. Zij kreeg in 2016 een hersenbloeding en heeft sindsdien veel zorg nodig. Zorg die Schouten zelf lang niet kon bieden, maar nu wel.

'Het gaat niet goed met mijn moeder, wil er voor haar zijn nu ze er nog is': Irene Schouten in zorgmodus Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Irene Schouten schaatste. Toch is ze 'pas' drie maanden geleden gestopt. Ze heeft zich ontpopt tot zorgzame familievrouw. En dat is belangrijk, want het gaat niet goed met haar moeder. Dat zegt ze in een groot interview in de Telegraaf.

'Ruim een jaar later staan we hier'

Maar eerst moeten de puntjes nog op de i in de kersverse woning van Irene en Dirkjan. "Eindelijk komt het einde in zicht. Al voor de Spelen van Peking (2018, red.) hadden we deze kavel gekocht. Vorig jaar april stond hier nog een hele oude woning op. Die moest dus eerst om en daarna kon de bouw beginnen. Ruim een jaar later staan we hier", straalt Schouten. Ze kon ook lekker veel helpen, want ze hoefde niet aan een topsportschema te denken en te werken.

'Ik ben zo blij'

"Ik vond het heerlijk dat ik nu niet hoefde na te denken of ik wel op tijd in bed lag of te lang op mijn knieën had gezeten. Ik ben zo blij hoe het gaat worden. Het gaat nu niet lang meer duren voordat we over kunnen. We hopen dat we ergens in juni hier echt gaan wonen. Een huis is natuurlijk nooit helemaal af, maar dan is alles zo goed als klaar.

Irene Schouten over conflict Jutta Leerdam en Jumbo: 'Sven Kramer weet echt wel hoe het zit' Irene Schouten (31) heeft haar visie gegeven over de situatie van Jutta Leerdam. De topschaatsster zit momenteel zonder team, nadat haar contract bij Jumbo begin april afliep. Diverse teams zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Leerdam zal dat voorlopig in haar uppie moeten doen.

De werkmannen tevreden houden

Schouten houdt ervan om spulletjes te kopen, maar moet zich ook inhouden. Haar man is timmerman en kan dus ook veel zelf maken en 'dat is echt heel fijn'. Dus helpt ze waar ze kan. "De ene keer kom ik meehelpen, de andere keer wordt er iets geleverd waar ik bij moet zijn of kom ik met een doos lekkers langs. Ook dat is belangrijk hè, de werkmannen tevreden houden."