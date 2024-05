Giro d'Italia voorbeschouwing etappe 1: wie pakt in Turijn het eerste roze na een zware heuvelrit?

De 107e editie van Ronde van Italië gaat zaterdag 4 mei van start met een uitdagende etappe. In het tweede gedeelte van de rit wacht het peloton de nodige klimmetjes. Vooral de beklimming van de Colle della Maddalena zorgt dat de klassementsrenners en puncheurs vooraan moeten zitten. Geeft Tadej Pogacar de concurrentie direct het nakijken? Sportnieuws.nl blikt vooruit samen met oud-wielrenner Erik Breukink.

Eindelijk is het zover en barst de drie weken durende strijd in Italië los met de eerste etappe in Turijn. Breukink kijkt met veel interesse uit naar de openingsrit. "De klassementsrenners moeten gelijk goed van voren zitten deze etappe", verzekert de oud-renner, die zelf in 1988 als tweede eindigde in de Giro. "Als je op de eerste dag al een slecht moment hebt kun je een goed klassement gelijk vergeten. Het wordt interessant om te zien hoe de verhoudingen tussen de klassementsrenners zijn."

Wie gaat Tadej Pogacar bedreigen in strijd om de roze trui? Erik Breukink deelt zijn kanshebbers voor de Giro d'Italia 'La Maglia Rosa'. Een zeer gewilde trui in het peloton. Iemand die daar zijn zinnen op heeft gezet? Niemand minder dan Pogacar, daarmee is hij direct gebombardeerd tot favoriet voor de eindzege. Toch leert de wielersport dat de beste renner niet altijd wint, dus ligt de concurrentie altijd op de loer. Sportnieuws.nl deelt samen met oud-wielrenner Erik Breukink met jou de grootste kanshebbers voor deze Giro.

Het parcours | Venaria Reale > Turijn (140 km)

De eerste etappe van de Giro d'Italia start in de buitenwijken van Turijn en eindigt in het centrum. Na een relatief vlak begin van ongeveer 45 kilometer worden de renners geconfronteerd met drie uitdagende beklimmingen. De eerste kans op bergpunten doet zich voor op de Berzano di San Pietro. Nadat het peloton de Superga - 4,9 kilometer à 9,5% - op 60 kilometer van de finish hebben verwerkt, wordt er koers gezet richting de slotronde in Turijn.

De laatste beklimming van de dag is de Colle della Maddalena, met een lengte van 6 km en een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%. De top van deze klim ligt op ongeveer 30 km van de finish in Turijn, waarvan de helft bergafwaarts is. Na een sprint om tijdsbonussen in Moncalieri, wordt de San Vito voor de twee keer aangedaan. Een punchy klim van 1,4 kilometer à 10%, maar doordat de top op slechts 3 kilometer van de streep ligt mag hier vuurwerk worden verwacht.

Profiel van de eerste etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

De kans is natuurlijk altijd aanwezig dat er een vluchter met de overwinning aan de haal gaat. Echter ligt het met de grote belangen meer voor de hand dat de klassementsrenners de strijd met elkaar aangaan. Vanwege de heuvelachtige finale is renner met een goede punch in het voordeel.

Uiteraard denk je dan al snel aan Tadej Pogacar, de finale is hem op het lijf geschreven. Het Sloveense fenomeen zou natuurlijk dolgraag zijn Giro willen beginnen met een ritzege en de roze trui. Bovendien sluiten we het met zijn kwaliteiten niet uit dat hij op de Colle Madalena solo de aanval zoekt. Echter denkt Breukink dat Pogi zich nog rustig houdt. "Ik verwacht dat Pogacar behoudend gaat rijden. Het hoeft nog allemaal niet zo nodig voor hem. De kans is groot dat hij in de tweede etappe de roze trui wil pakken."

Een ontketende Pogacar is voor niemand in dit peloton bij te benen. Toch kan Julian Alaphilippe in goede vorm absoluut weerstand bieden. "Ik verwacht wel wat van Alaphilippe deze rit", is Breukink ook van mening. De tweevoudig wereldkampioen komt na een teleurstellend voorjaar langzaam maar zeker bovendrijven. Aspiraties voor het klassement heeft de Fransman niet, dus wellicht krijgt hij daarom wat ruimte in het peloton.

Kan Julian Alaphilippe deze etappe afrekenen met Tadej Pogacar? © Getty Images

In Luik-Bastenaken-Luik liet Romain Bardet zien met de beste mee te kunnen. Hij eindigde als tweede achter Pogacar, en lijkt daarmee goede papieren te hebben voor de openingsrit. Een andere renner die hier kans verrassen is Daniel Felipe Martínez. De Colombiaan liet eerder dit seizoen al zien Remco Evenepoel te kunnen verslaan in de sprint.

Florian Lipowitz mag ook gerekend worden tussen één van de kanshebbers volgens Breukink. "Ik zie Lipowitz na zijn sterke optreden in de Tour of the Alps wel eens dé verrassing van de Giro worden."

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe

** Romain Bardet, Daniel Felipe Martinez, Florian Lipowitz

* Aurélien Paret-Peintre, Alexey Lutsenko, Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli

