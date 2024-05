'Het gaat niet goed met mijn moeder, wil er voor haar zijn nu ze er nog is': Irene Schouten in zorgmodus

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Irene Schouten schaatste. Toch is ze 'pas' drie maanden geleden gestopt. Ze heeft zich ontpopt tot zorgzame familievrouw. En dat is belangrijk, want het gaat niet goed met haar moeder. Dat zegt ze in een groot interview in de Telegraaf.

In 2016 kreeg haar moeder een hersenbloeding en sindsdien heeft ze veel zorg nodig. Die krijgt ze ook, maar de afgelopen jaren niet van dochter Irene. Haar topsportcarrière stond nou eenmaal in de weg. Hoewel ze goede afspraken hadden gemaakt onderling, begon het wel te steken bij de inmiddels ex-schaatsster. "Ik betrapte mezelf op de gedachte dat een nieuwe olympische medaille mij niet gelukkiger gaat maken. Meer tijd met mijn dierbaren wel."

'Dat is voor mij veel meer waard'

Schouten woont nu bijna in haar nieuwe huis, dat ze samen met haar man Dirk-Jan vanaf de grond af heeft gebouwd. Natuurlijk met hulp van werklui. En haar ouders wonen drie huizen verderop. "Het gaat niet goed met mijn moeder en ik wil de tijd dat hier nog is er voor haar kunnen zijn." Haar ouders wonen nu dus erg dichtbij. "Dat is echt heel fijn. Dat gevoel is mij veel meer waard dan nog een olympische medaille."

'Dat bleek simpelweg onmogelijk'

De zorg voor moeder Schouten was dus al vanaf 2016 nodig, zegt Irene in het interview. Maar ze had ook nog de Olympische Spelen in Peking voor de boeg. "Twee jaar voor de Spelen spraken we met het gezin af dat ieder weekend één iemand van ons de zorg voor mijn moeder op zich zou nemen. Dus of mijn vader of een van mijn broers, mijn zus of ik. Natuurlijk wilde ik dat ook dolgraag, maar in de praktijk bleek het simpelweg onmogelijk."

Focus op de Spelen, daarna het besef

Ze was te vaak in het buitenland of had verplichtingen in Nederland. Toen zei het gezin dat Irene zich op de Spelen moest focussen. "Maar daarna wilde ik er dan wel twee keer zoveel zijn", zegt Schouten. Ze werd de koningin van de Spelen met drie gouden medailles. Maar ook daarna merkte ze dat zich niet aan de afspraak kon houden om meer voor haar moeder te doen. Toen realiseerde Schouten zich dat 24 uur per dag leven als topsporter haar niet meer gelukkig maakt.