Loodzware loting Nederland op WK estafette: ingedeeld in heat bij gastland én Jamaica

De Nederlandse atletes strijden zaterdag op zondag en zondag op maandag om de tickets voor de Olympische Spelen in Parijs. Onder anderen Femke Bol, Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia weten de loting waarin ze de felbegeerde tickets moeten zien te bemachtigen.

De eerste afstand, de 4x400 meter gemengd estafette, heeft meteen een loodzware loting opgeleverd voor TeamNL. De twee vrouwen en twee mannen moet in hun heat bij de beste twee zitten om zich te kwalificeren voor de Spelen. Daarna volgt eventueel nog een tweede mogelijkheid op dag twee van het event op de Bahama's. Nederland is in de eerste heat meteen ingedeeld bij het gastland, dat altijd heel snel is. En Jamaica.

In totaal rennen er in heat één (van de vier) zeven landen om een plekje bij de eerste twee. Naast Nederland, de Bahama's en Jamaica lopen in heat één ook nog de Dominicaanse Republiek, Duitsland en Colombia. Een flinke kluif dus voor de gemengd estafette-ploeg om zich meteen te kwalificeren.

Femke Bol en Lieke Klaver

Na de gemengd estafette moeten de vrouwen meteen aan de bak tijdens de 4x100 meter. Daarin lopen Femke Bol en Lieke Klaver in de laatste heat (van de vier). Met wie ze lopen, maken de coaches van Nederland pas een paar uur voor de start bekend. Wel zijn Bol, Klaver en de rest van de Nederlandse vrouwen op deze afstand regerend wereldkampioen indoor. Zij troffen het met de loting. In een heat met acht landen is Nederland ingedeeld bij: Oostenrijk, de Bahama's, Cuba, Groot-Brittannië, Trinidad & Tobago, Liberia en Hongarije.

Mannen

Op dezelfde afstand bij de mannen is Nederland ingedeeld in heat drie bij Denemarken, België, Thailand, Canada, Australië, Duitsland en Jamaica. Dat laatste land is ook weer favoriet om meteen te kwalificeren voor de Spelen, maar daar achter zou Nederland het meteen moeten kunnen redden.

Op de 4x400 meter zitten de Nederlandse mannen ook weer in de derde heat. Daar rennen de atleten tegen Venezuela, Senegal, Kenia, Italië, Qatar, Groot-Brittannië en de Bahama's om een plek bij de eerste twee. De laatste twee landen lijken hierin de grootste concurrenten.

4x400 meter vrouwen

De Nederlandse vrouwen op de 4x400 meter hebben misschien wel de beste loting. Zij moeten in heat één tegen Zambia, India, Zwitserland, Canada, Italië en Australië. Nederland is dit seizoen ruim drie seconden sneller geweest dan het op één na beste land in die heat (India). De afstand naar de rest van de landen is nog groter. Dus op de 4x400 meter bij de vrouwen zou het olympische ticket al zo goed als zeker moeten zijn.

De loting

4x400 meter gemengd: Heat 1: Colombia, Bahama's, Duitsland, Dominicaanse Republiek, Nederland, Jamaica, Brazilië.



4x100 meter vrouwen: Heat 4: Oostenrijk, Bahama's, Cuba, Groot-Brittannië, Trinidad & Tobago, Liberia, Nederland, Hongarije.



4x100 meter mannen: Heat 3: Denemarken, België, Thailand, Canada, Australië, Duitsland, Jamaica, Nederland.



4x400 meter vrouwen: Heat 1: Zambia, India, Zwitserland, Canada, Italië, Nederland, Australië.



4x400 meter mannen: Heat 3: Venezuela, Senegal, Kenia, Nederland, Italië, Qatar, Groot-Brittannië, Bahama's.