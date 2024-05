Harde uithalen naar FC Volendam: 'Giftige mensen hebben bewust een bom onder het seizoen gelegd'

FC Volendam staat op het punt van officiële degradatie. Een dag voor de thuiswedstrijd tegen Ajax, waar het doek definitief kan vallen voor de club, haalt Wim Jonk in een uitgebreid interview keihard uit naar de raad van commissarissen van de club. "Er is in Volendam een aantal giftige mensen dat de club als zijn eigendom ziet", zegt hij.

Jonk stapte, samen met zijn team zelf op toen de raad van commissarissen van Volendam zanger Jan Smit en zijn bestuur wegstuurde. Het betekende het begin van het einde dit seizoen. Pas voor het eerst na zijn vertrek doet Jonk uitgebreid zijn verhaal. Daarin neemt hij geen blad voor de mond en haalt hij hard uit naar de rvc onder leiding van Jaap Veerman.

"Wij hebben steeds gezegd: als het hervormingsplan wordt afgeschoten, dan vertrekken wij aan het einde van het seizoen, want dan gaat deze club stagneren. We hadden alleen niet verwacht dat de raad van commissarissen midden in het seizoen een machtsgreep zou plegen", is Jonk eerlijk in een uitgebreid interview in de Telegraaf.

'Bewust een bom onder het seizoen gelegd'

Jonk: "Het statement is gebruikt om ons er direct uit te werken en daarmee hebben de commissarissen bewust een bom onder dit seizoen gelegd. Als we niet voor de rechter waren gesleept, hadden wij ons puur op handhaving in de Eredivisie gericht en waren we na het seizoen alsnog vertrokken.”

'Mensen zijn daar ingetrapt'

De rvc verweet dat het bestuur van Smit en 'Team Jonk' te grote financiële risico's nam met de club. Wat is daarvan waar? "De rvc had natuurlijk wel een stok nodig om ons mee te slaan. De commissarissen hebben het financiële verhaal gemanipuleerd door operationele tekorten uit te vergroten en de veel grotere transferwinsten te downplayen. Je kunt met cijfers goochelen, mensen angst aanjagen en dan de club overnemen. Dat is wat er is gebeurd en veel mensen zijn daar ingetrapt.”

Jonk houdt zich niet in en gebruikt niet mis te verstane woorden om de rvc zwart te maken. "Er is in Volendam een aantal giftige mensen dat de club als zijn eigendom ziet. Op het dorp worden de pijlen dan altijd gericht op buitenstaanders. Dat is zwaar onterecht, maar dat spel is heel doorzichtig. De oude krachten met de eeuwige kritiek mogen het nu zelf laten zien.”

'We zijn te naïef geweest'

Verwijt Jonk ook zichzelf nog iets? De schuld bij een ander leggen is immers makkelijk, maar de hand in eigen boezem steken toont een goede zelfreflectie. Jonk is op die vraag ook duidelijk. "Wij zijn te naïef geweest. We hadden in 2019 al moeten zeggen: wij stappen alleen in de club als er een logische structuur komt, met twee bestuurslagen en zonder de oude negatieve energieën in en rond de raad van commissarissen. Terwijl we wisten dat de fundamenten verrot waren, zijn we toch aan de slag gegaan.”