Erik ten Hag zet Antony op bank en waarschuwt ex-Ajacied: 'Veel opties voor zijn positie'

Erik ten Hag, trainer van Manchester United, heeft Antony gewaarschuwd. Als hij niet snel gaat presteren, kan zijn periode bij de club er zomaar snel op zitten.

Het verhaal is bekend: Antony kwam voor een megabedrag van honderd miljoen euro over van Ajax, maar maakte die prijs tot dusver nog lang niet waar. De Braziliaanse aanvaller is vaker het mikpunt van spot dan dat hij in de belangstelling staat vanwege zijn goede prestaties.

Potentie

"Hij moet zich bewijzen en zal dat doen", zei Ten Hag over Antony voorafgaand aan het competitieduel met Fulham. "Hij heeft zijn potentie niet altijd laten zien, maar ik weet waar hij toe in staat is. Hij zal zijn kansen gaan krijgen. Tegelijkertijd is er concurrentie en zal Antony zich moeten laten zien op het trainingsveld, maar dat moeten anderen ook."

De coach van Manchester United benadrukte de opties die hij voor de positie van Antony heeft nog maar eens. "Amad Diallo is terug van een blessure en doet het goed. Met Omari Forson gaat het ook goed, dus we hebben veel opties om die positie in te vullen. En het staat niet vast dat Marcus Rashford als diepe spits moet spelen."

Statistieken Antony zijn niet best

Antony speelde tot dusver 19 competitiewedstrijden, al waren een groot deel daarvan invalbeurten. In die optredens kwam hij nog niet één keer tot een goal of assist. Hij scoorde wel in het FA Cup-duel tegen Newport, wat drie divisies lager dan United speelt.

Manchester United - Fulham

Manchester United staat zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur op Old Trafford tegenover Fulham. Volg het duel tussen de nummers zes en twaalf van de Premier League via ons matchcenter hieronder.