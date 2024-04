Erling Haaland krijgt forse kritiek: 'Hij lijkt op een speler uit League Two'

Roy Keane is niet altijd even onder de indruk van Erling Haaland. De analist ziet de spits van Manchester City regelmatig scoren, maar vindt ook dat zijn techniek te wensen over laat.

Haaland speelde zondag met zijn ploeg Manchester City doelpuntloos gelijk tegen Arsenal. De titelrace met Liverpool blijft daarmee spannend. Keane heeft dit seizoen in ieder geval vertrouwen in Arsenal en het mogelijke kampioenschap in Engeland.

"Ze kunnen nu beter omgaan met de druk, omdat ze hebben geleerd van vorig jaar. Toen stortten ze in, maar nu zijn ze echt klaar voor een titelrace tot het einde", zegt ook zijn collega Gary Neville bij SkySports.

League Two

Keane was positief over Arsenal, maar over City-spits Haaland was de analist minder enthousiast. Volgens de oud-speler van Manchester United is er voor de Noor nog genoeg te doen.

"Het niveau van zijn spel is bijzonder matig", aldus Keane. "Niet alleen vandaag, maar bijna altijd. Als het gaat over het scoren met zijn gezicht naar de goal is hij de beste in de wereld, maar zijn verdere spel is echt matig. Hij zal dat echt moeten verbeteren, want hij lijkt soms wel op een speler uit de League Two. Dat is echt hoe ik vaak naar hem kijk tijdens wedstrijden."

Vader Haaland

Of Haaland zich veel aan zal trekken van de kritiek van specifiek Keane lijkt niet waarschijnlijk. De oud-voetballer heeft een roemruchte geschiedenis met de vader van de Noor: Alf-Inge Haaland. De Ierse Keane nam als actief speler zo hard wraak op de Noor, dat diens carrière voorbij was door een blessure. Keane zal daarmee niet de favoriete analist zijn van de Noorse superspits Haaland.