Erling Haaland geniet met vriendin in Marbella van de zon en nieuw huis

Erling Haaland is samen met zijn vriendin gespot in Marbella. De sterspeler van Manchester City hoeft deze week geen rekening te houden met een doordeweekse speelronde, en bezocht daarom het familiehuis van zijn vader.

Samen met zijn vriendin Isabel Haugseng Johansen geniet de 23-jarige Noor van de zon tijdens een wandeling door de Spaanse stad. Het koppel zou sinds 2022 samen zijn. Johansen voetbalt zelf ook en speelde bij dezelfde lokale club als Haaland: Bryne.

Erling Haaland met zijn vriendin Isabel Haugseng Johansen / The Sun

Haaland bezocht zijn vader Alfie in Marbella. De 51-jarige oud-voetballer heeft daar een nieuw huis gekocht. Volgens The Sun zou Erling zelf ook vastgoed willen kopen aan de Spaanse kust.

Het zal geen lang bezoek worden, want City komt zaterdag weer in actie. De club speelt dan tegen Newcastle United in de kwartfinales van de FA Cup.

