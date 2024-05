Ajax lijkt verder te moeten kijken in zoektocht naar trainer: 'Kans groter dat hij niet komt'

Ajax moet waarschijnlijk een streep zetten door de naam van Graham Potter als nieuwe trainer voor volgend seizoen. De club en trainer zijn nog wel in onderhandeling met elkaar, maar het verschil tussen vraag en aanbod lijkt te groot.

Het AD meldt woensdagochtend dat de kans klein is dat Potter in Amsterdam gaat tekenen. De Engelse trainer bereidt samen met zijn zaakwaarnemer een nieuw tegenbod voor om Ajax toch over de brug te laten komen. Genoeg hoop dus op een compromis tussen beide partijen, maar volgens de krant achten mensen binnen de club de kans groter dat Potter niet de nieuwe trainer wordt dan dat hij wel een contract tekent.

Alex Kroes als keiharde onderhandelaar

Alex Kroes voert als technisch directeur de onderhandelingen met Potter en zijn zaakwaarnemer. Hij werd eerder aangesteld als algemeen directeur, maar na ophef over gekochte aandelen keerde hij uiteindelijk terug in een technische functie. Kroes is niet bevoegd om zijn handtekening te zetten onder de contracten, dus er zal ook nog iemand anders naar de papieren moeten kijken.

De krant weet dat Ajax met Kroes een keiharde onderhandelaar binnen heeft gehaald. Waar zijn voorganger Sven Mislintat ervan beticht werd vraagprijzen direct te betalen, zou de nieuwe technisch directeur helemaal anders in elkaar zitten. Volgens het AD heeft Kroes in zijn tijd bij Go Ahead Eagles gedreigd een deal met Jacob Mulenga op te blazen om 180 euro per maand.

Niet de enige kandidaat

Ajax wordt al enige tijd in verband gebracht met Potter, maar er moet dus nogal wat gebeuren om hem daadwerkelijk te kunnen presenteren in Amsterdam. De oud-trainer van Chelsea en Brighton is echter niet de enige kandidaat.

Voetbal International meldde eerder deze week dat Ajax ook nog altijd in gesprek is met Francesco Falioli. De Italiaan was jarenlang assistent van Roberto de Zerbi en is nu hoofdtrainer van OGC Nice.