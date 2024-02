Etienne Vaessen na rode kaart tegen Feyenoord: 'Die wordt geseponeerd, anders lever ik mijn tas in'

Etienne Vaessen werd bij Feyenoord - RKC met rood weggestuurd. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof dacht te zien dat Vaessen hands maakte buiten zijn strafschopgebied, maar daar was de doelman het niet mee eens.

"Ik zat er lekker in. Je weet dat als je hier komt je veel te doen krijgt en als je dan de eerste paar ballen pakt, dan speel je meestal een goede wedstrijd. Alleen die heeft maar 35 minuutjes mogen duren voor mij, helaas", begon Vaessen zijn verhaal bij ESPN.

"Ik had het gevoel dat die op mijn zij kwam. Maar ik vind het schandalig dat zo'n scheidsrechter niet even naar dat schermpje gaat. Volgens mij is hij degene die de beslissing moet maken. Als hij de beelden daar heeft bekeken en bij zijn beslissing blijft, accepteer ik dat en loop ik zo naar de kleedkamer. Hij heeft nu niks gezien en dat stoort mij enorm", zei een gepikeerde Vaessen.

Feyenoord krijgt tien RKC'ers pas in absolute slotfase klein door rake kopbal Mats Wieffer Feyenoord heeft zondagavond met heel veel pijn en moeite gewonnen van tien RKC'ers. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 1-0 dankzij een late kopbal van Mats Wieffer. RKC moest met een man minder na twijfelachtig hands van keeper Etienne Vaessen. De drie punten zijn voor Feyenoord, dat uitloopt op FC Twente in de race om een rechtstreeks Champions League-ticket.

Trots

Vaessen werd vervangen door Jeroen Houwen en ook die keeper hield zijn doel lange tijd schoon. "Ik ben heel trots op het team en op Jeroen Houwen die veel ballen eruit hield", aldus de keeper.

Overigens denkt Vaessen de volgende wedstrijd gewoon weer te keepen. "Ik weet ook zeker dat deze kaart geseponeerd gaat worden, want anders kan ik beter mijn voetbaltas inleveren", grapte Vaessen. "Dat gaan we natuurlijk niet doen, maar de beslissingen van de arbitrage hebben ons nu al wel een paar keer punten gekost. Kijk, ik heb hier een foto en dan zie je dat hij eerst mijn ribbenkast raakt. Er zal wel weer van iedereen een mening komen, maar daar heb ik maling aan."