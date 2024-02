FA Cup | Manchester United en Liverpool winnen en zorgen voor schitterende kwartfinale

Manchester United heeft woensdag met veel moeite de kwartfinale van de FA Cup gehaald. Dankzij een goal van Casemiro in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Nottingham Forest, mag Erik ten Hag zich op gaan maken voor een schitterende kwartfinale.

Voorafgaand aan Nottingham Forest - Manchester United werd er namelijk al geloot wie er tegen wie moest in de kwartfinale van de Engelse beker. United wist dat als het zou winnen, de kans groot was dat Liverpool daarin dan de tegenstander is. Maar eerst moest het zelf winnen. Dat lukte, dankzij een goal van Casemiro in de 89ste minuut: 0-1.

Liverpool dankzij jonkies

Toen was het wachten op wat Liverpool tegen Southampton zou doen. Als Liverpool thuis won, werd de kwartfinale Manchester United - Liverpool, een clash van jewelste tussen twee aartsrivalen. Het ging de ploeg van Jürgen Klopp, met Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk in de basis, een stuk makkelijker af. Het werd op Anfield 3-0, dankzij doelpunten van de achttienjarige jonkies Louie Koumas en Jayden Danns (2)

Uitslagen en loting FA Cup

De uitslagen van de achtste finales van de FA Cup:



Nottingham Forest - Manchester United 0-1

Liverpool - Southampton 3-0

Wolves - Brighton 1-0

Chelsea - Leeds 3-2

Coventry City - Maidstone 5-0

Luton - Manchester City 2-6

Blackburn - Newcastle 1-2

Bournemouth - Leicester 0-1



De loting voor de kwartfinales van de FA Cup:



Wolverhampton Wanderers - Coventry City

Manchester United - Liverpool

Chelsea - Leicester City

Manchester City - Newcastle United

In het weekend van 16 maart worden de kwartfinales van de FA Cup gespeeld.