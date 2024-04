FC Groningen wint inhaalduel van FC Emmen en mag zich periodekampioen noemen

FC Groningen mag zich maandag eindelijk periodekampioen noemen na de overwinning op FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie. De Groningers stonden na het einde van de derde periode bovenaan, maar moesten nog een inhaalwedstrijd spelen.

Groningen was met 3-0 te sterk voor Emmen, en mag daardoor eindelijk het bronzen schild in ontvangst nemen. De club kon de periodetitel alleen nog uit handen geven als FC Emmen zou winnen met minimaal 13 doelpunten verschil.

Dat leek al zeer onwaarschijnlijk, zeker vanwege de goede vorm waarin Groningen verkeert, maar nu mag Groningen zich officieel periodekampioen noemen.

𝐅𝐂 𝐆𝐫𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐰𝐢𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞𝐭𝐢𝐭𝐞𝐥 🏆



Namens de Keuken Kampioen Divisie feliciteren wij FC Groningen met het behalen van de periodetitel! 🛡️#keukenkampioendivisie pic.twitter.com/s99PapHomb — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) April 1, 2024

Romano Postema geeft na afloop bij ESPN aan blij te zijn met de titel, maar het niet heel belangrijk te vinden. "Altijd leuk, maar het maakt niet zoveel uit." Hij focust zich met Groningen liever op de eerste twee plekken in het klassement.

Postema werd ook nog topscorer in de derde periode, daar hecht hij meer waarde aan. "Dat is wel heel mooi", zegt hij. Hij hoopt ook in de laatste periode zichzelf topscorer te mogen noemen, en ligt daarvoor al aardig op schema. "Ik ben goed in vorm, dus het zou zeker kunnen."