FC Twente zeker van hoofdfase Europa League na thuiszege op Almere City

FC Twente heeft woensdagavond in de Eredivisie met 3-1 gewonnen van Almere City. Door de zege eindigt Twente sowieso bij de eerste vier in de Eredivisie en dat betekent dat het verzekerd is van de hoofdfase van de Europa League. Een ticket voor de voorronde van de Champions League lonkt echter voor de nummer drie.

Twente wilde zich herstellen van de nederlaag van anderhalve week geleden tegen Ajax en kwam al vroeg op voorsprong in de Grolsch Veste. Mathias Kjølø stond bij een corner helemaal vrij op de rand van de zestien en hij schoot, mede dankzij de zwak optredende Almere-keeper Nordin Bakker, raak in de korte hoek.

Een spectaculaire wedstrijd was het niet, maar vlak na rust viel er toch weer wat te juichen voor het thuispubliek. Ze mochten zelfs twee keer de handen in de lucht steken voor hetzelfde doelpunt. Een goal van Sem Steijn werd in eerste instantie afgekeurd vanwege buitenspel, maar uit de beelden bleek dat de bal niet van een ploeggenoot, maar van een Almere-speler kwam. De VAR riep scheidsrechter Sander Oostrom naar het scherm en die kon niet anders dan de goal goedkeuren: 2-0.

Het duel leek beslist, maar Kornelius Hansen dacht daar anders over en schoot Almere twintig minuten voor tijd terug in de wedstrijd met een prachtige uithaal. De hoop een punt voor de ploeg van Alex Pastoor werd echter snel de grond ingestampt. Daan Rots schoot oog in oog met Bakker de bal koeltjes binnen en bepaalde de eindstand daarmee op 3-1.

Zeker van Europa League

Twente vergroot het gat met nummer vijf Ajax naar liefst vijftien punten en dus zijn de Amsterdammers definitief afgeschud. De ploeg van Oosting zal niet meer uit de top vier gaan vallen en is dus minimaal verzekerd van de hoofdfase van de Europa League. Dat is namelijk waar de nummer vier van de Eredivisie recht op heeft door de bekerwinst van Feyenoord afgelopen weekend.

Twente stevent echter af op de derde plaats en mag daarmee de voorrondes van de Champions League in. Als het daarin wordt uitgeschakeld dan valt het op z'n minst terug naar de hoofdfase van de Europa League. Het betekent dat de club uit Enschede door de nieuwe opzet van de Europese toernooien zeker is van minimaal acht Europese duels.

