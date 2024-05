Vitesse slechtste Eredivisieploeg ooit, RBC reageert gevat: "Hebben we destijds hard voor gewerkt"

Vitesse verloor zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht met 1-0 en bleef daardoor steken op twee punten in de Eredivisie. Met nog twee speelrondes te gaan betekent dit dat de Arnhemmers een nieuw record gaan neerzetten, al zullen ze daar niet op zitten te wachten.

Vitesse kan in de komende twee speelrondes nog maximaal tot acht punten uit 34 duels komen. Daarmee zou het het negatieve puntenrecord verbreken. Nog nooit eindigde een ploeg op minder dan negen punten in de Eredivisie.

Puntenstraf

Eigenlijk zou Vitesse op twintig punten staan momenteel, maar door de financiële wanorde in de Gelderse hoofdstad kreeg de club achttien punten in mindering. Vitesse moet nog altijd rekening houden met het mislopen van een licentie. Er werd al een crowdfunding opgezet en dit leverde meer dan één miljoen euro op. Toch zijn daarmee de Arnhemse zorgen nog zeker niet weg.

Komische reactie RBC

Het negatieve puntenrecord staat momenteel op naam van RBC. De club uit Roosendaal pakte in het seizoen 2005/06 maar negen punten in de Eredivisie en werd daarmee uiteraard laatste. Dit record raken zij nu kwijt aan Vitesse.

Op de website van RBC reageert de club erg gevat op het verliezen van dit record. "We hebben destijds hard gewerkt om dit record in handen te kunnen krijgen en hebben het op eigen kracht verdiend. Dat we het nu door een administratieve sanctie kwijtraken is wrang", aldus vicevoorzitter Eric Konings. Secretaris Paul Kuipers voegt toe: "We blijven ons dagelijks inspannen om met RBC samen hogerop te gaan en hopen in de toekomst ooit weer de kans te krijgen het record terug te pakken." Wel heeft RBC, samen met Haarlem, het record voor minste Eredivisie-overwinningen in een seizoen nog in handen: beide clubs wonnen maar één keer.

Toch laat RBC zich ook serieus uit over de situatie bij Vitesse. "We weten als geen ander hoe het is om je club te verliezen en wensen dat niemand toe", vertelt Konings. "Wij waren met Veendam de laatste BVO's die uit het betaald voetbal moesten verdwijnen en wat ons betreft blijven we dat ook", eindigt Kuipers.