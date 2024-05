'PSV speelt tegen Fortuna Sittard al in nieuw uittenue'

Jordan Teze was maar wat blij toen hij in de 78ste minuut van de kampioenswedstrijd tegen Sparta de 4-2 maakte namens PSV. Hij is geboren en getogen in Eindhoven, houdt van PSV en gaat een tattoo laten zetten van het kampioenschap. Dat uitgerekend hij scoorde, is de kers op de taart van dit 25ste kampioenschap van PSV.