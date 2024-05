Ruime overwinning van Feyenoord op PEC Zwolle: Gepasseerde Gimenez goed voor twee goals en een assist

Feyenoord en PEC Zwolle speelden zondagavond de voorlaatste wedstrijd van speelronde 32 in de Eredivisie. Ayase Ueda, kreeg de voorkeur boven Santiago Gimenez in de basisopstelling. Beiden scoorden in de wedstrijd en namen een penalty.

Feyenoord wist voorafgaand aan de wedstrijd al dat het geen kampioen meer kon worden en zelfs al zeker is van plek twee. PEC Zwolle wist al dat het nog een jaar in de Eredivisie blijft. Feyenoord speelde dus nergens meer voor, en dat was ook te zien in de beginfase van de wedstrijd. Het tempo lag laag en er werden weinig kansen gecreëerd. Toch werd het nog een leuke westrijd voor de supporters in De Kuip. De Rotterdammers wonnen met 5-0.

Ueda maakte het openingsdoelpunt. Paixão verlengde een voorzet die bij Japanner terecht kwam. De 2-0 werd binnengetikt door Luka Ivanusec. Hij raakte het afstandschot van Quinten Timber, waardoor het doelpunt op zijn naam kwam.

🇯🇵 Ayase Ueda staat geen buitenspel en schiet Feyenoord op voorsprong! #feypec — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2024

Twee strafschoppen

In de eerste vijf minuten van de tweede helft kreeg Feyenoord een penalty. Ueda mocht achter de bal plaatsnemen maar PEC-keeper Jasper Schendelaar keerde het schot. Na de 65ste minuut werd Gimenez ingewisseld voor Ueda en kreeg Feyenoord opnieuw een strafschop. De Mexicaan scoorde de 3-0 met zijn eerste balcontact.

Santiago Giménez staat koud in het veld en scoort met zijn eerste balcontact! 🎯#feypec — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2024

Lutsharel Geertruida scoorde de 4-0. Gimenez probeerde een corner binnen te koppen, maar de bal belandde bij Geertruida die hem bij de tweede paal kon binnentikken. Slechts een paar minuten later scoorde Gimenez het 5e doelpunt voor Feyenoord.

Arne Slot toegezongen

Trainer Arne Slot werd in de slotfase toegezongen door de supporters in De Kuip. De trainer vertrekt na dit seizoen waarschijnlijk naar de Premier League, waar hij bij Liverpool aan de slag gaat. 'Arne bedankt', klonk het door het hele stadion.

Tijdens de laatste wedstrijd van Arne Slot in De Kuip zullen de vakken X, R, S en T dicht blijven. Feyenoord is namelijk bestraft voor het afsteken van vuurwerk tijdens de halve finale van de KNVB Beker.

Gimenez gepasseerd

Feyenoord speelde dus nergens meer voor, maar wilde voor eigen publiek natuurlijk het seizoen wel met een lekker gevoel afsluiten. Daarom zag Slot weinig redenen om met een b-elftal tegen PEC Zwolle te spelen. Ueda mocht het wel weer laten zien vanaf de aftrap. Dat ging dus ten koste van Gimenez.

Gimenez viel uit in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Slot heeft besloten hem nog extra rust te geven, zegt hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC. "Daarna heeft hij maar twee, drie dagen kunnen trainen. Dat vonden we te weinig om hem vanaf de start te laten spelen. Daarom blijft Ueda staan."

Opstelling Feyenoord tegen PEC Zwolle

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Beelen, Trauner, Hancko; Zerrouki, Timber, Stengs; Paixao, Ueda en Ivanusec.

Opstelling PEC Zwolle tegen Feyenoord

Bij PEC Zwolle waren Thomas Lam en Younes Namli geschorst. Zij werden vervangen in de basisopstelling door Damian van der Haar en Eliano Reijnders.



Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar, Van der Haar, MacNulty, Kersten, Van Polen; Krastev, El Azzouzi, Reijnders, Velanas, Van der Water; Thy.