Jordan Teze is PSV en andersom: van de band met de fans tot de aanstaande tattoo

Jordan Teze was maar wat blij toen hij in de 78ste minuut van de kampioenswedstrijd tegen Sparta de 4-2 maakte namens PSV. Hij is geboren en getogen in Eindhoven, houdt van PSV en gaat een tattoo laten zetten van het kampioenschap. Dat uitgerekend hij scoorde, is de kers op de taart van dit 25ste kampioenschap van PSV.

Sprintend rende er een man naar de hoek van het veld toe, met zijn armen wijd gespreid en op zijn gezicht niks anders dan totale extase te lezen. Het was Jordan Teze, de 24-jarige rechtsback van PSV. Hij is kind van de club, doorliep de hele jeugdopleiding en is bovenal PSV-fan. Dat was te zien nadat uitgerekend hij de laatste goal van de wedstrijd maakte waarin zijn club kampioen werd. Het is hem gegund.

'Mijn droom'

Voor een ieder was deze wedstrijd mét deze uitkomst een droom die uitkwam. Maar voor Teze was dit misschien nog wel een grotere droom; hij leefde de droom. "Zes jaar geleden was ik net als iedereen ook aan het kijken. Ik hoopte toen dat ik zo'n moment ooit zelf mee zou mogen maken. Dit is mijn eerste kampioenschap" zei hij tegen NOS na afloop. Zijn goal vlak voor het einde, maakt de cirkel wat dat betreft rond. Eén van de weinige echte 'Eindhovenaren' (Teze is geboren in Groningen) in de wedstrijd, geeft de Brabantse stad na zes jaar weer een kampioenschap.

Het geluk straalt ervan af bij Jordan Teze na zijn 'kampioensgoal' voor PSV tegen Sparta. ©Pro Shots

Waar talloze spelers bejubeld werden dit seizoen bij PSV, was Jordan Teze daar niet altijd één van. Hij springt niet zo in het oog als Johan Bakayoko, hij scoort niet zoveel als Luuk de Jong of is zo behendig als Sergiño Dest. Teze zijn kwaliteiten zijn bekend bij het eigen publiek en worden door de buitenwereld af en toe voor lief genomen. Behalve dus voor de trouwe achterban, zij lopen volledig weg met hem door hoe hij zich gedraagt. Na de huldiging liep hij rond door het stadion en gaf hij aan jan en alleman high-fives op de tribune. Kleine fans kregen al zijn aandacht en keken tegen hem op. Hoe hij ooit tegen PSV-spelers op keek.

Tattoo zetten

In een filmpje dat door Johan Bakayoko geüpload werd een poos geleden, gaf Teze aan een tattoo te zetten als PSV kampioen werd. Olivier Boscagli en andere spelers lachten hem uit, maar hem deerde het niet: "Dit is mijn club", zei hij. Precies dat gevoel zag je in zijn ogen toen hij uit een formidabele counter de 4-2 tegen de touwen joeg. Precies dat gevoel kreeg je als je de fans zag juichen op de tribunes. Hun geluk was zijn geluk en andersom.

Viering met de platte kar

Teze sloeg zijn ogen ten hemel, spreidde zijn armen en schreeuwde het uit. Zijn jongensdroom is waarheid geworden, kampioen worden met zijn cluppie. Maandag staat hij als speler op de platte kar die door het centrum van zijn stad zal gaan. Maar als hij geen PSV-speler was geweest, was hij daar ook gewoon geweest.