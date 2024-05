Jeremie Frimpong weer belangrijk voor Leverkusen, dat nu 48 duels op rij ongeslagen is

Bayer Leverkusen heeft dit hele seizoen nog altijd geen officiële wedstrijd verloren. De Duitse ploeg, al gekroond tot kampioen van de Bundesliga, zette de reeks van ongeslagen wedstrijden zondagavond op 48.

De laatste weken had Leverkusen het moeilijk, vooral in de Duitse competitie. Na de kampioenswedstrijd tegen Werder Bremen (5-0 zege), werd er achter elkaar tegen Dortmund en Stuttgart pas in de laatste minuut ervoor gezorgd dat de ongeslagen reeks levend bleef. Zondag tegen Eintracht Frankfurt ging het weer heel makkelijk. De ploeg van trainer Xabi Alonso won met 5-1 en is nu dus nog een paar duels verwijderd van een compleet seizoen zonder nederlaag.

Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong, de Nederlands international in de Duitse topploeg, scoorde de 4-1 in de wedstrijd tegen Frankfurt. Daarmee werd hij weer eens belangrijk voor Leverkusen. De rechtsback staat nu op 14 goals en 11 assists na 43 wedstrijden in alle competities. De 23-jarige Amsterdammer is overal belangrijk voor Leverkusen.

Nog een paar duels te gaan

Het seizoen voor Leverkusen zit er bijna op. De ploeg is officieel nog vier duels verwijderd van een compleet ongeslagen seizoen, maar daar komt normaal gesproken een vijfde wedstrijd bij. Er zijn nog twee Bundesliga-duels te spelen én de return in de Europa League tegen AS Roma wacht nog. In Italië wonnen de Duitsers al met 2-0, dus de thuiswedstrijd is een 'zekerheidje'. Als Leverkusen thuis niet verliest, haalt het ook nog de finale van de Europa League en moet Alonso met zijn ploeg ook die nog zien te winnen voor een ongeslagen seizoen. Op 25 mei wacht ook nog de bekerfinale in Duitsland. Kaiserslautern is dan de tegenstander.