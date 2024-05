Willem van Hanegem opvallend kritisch op kampioen PSV: 'We moeten allemaal niet overdrijven'

Willem van Hanegem stelt dat PSV de meer dan terechte kampioen van Nederland is. De oud-speler van Feyenoord en het Nederlands elftal wijst een uitblinker aan bij de Eindhovenaren en vindt dat Joey Veerman te veel lof krijgt. Van Hanegem is sowieso erg kritisch op PSV.

"Ze hebben het hele seizoen bovenaan gestaan en het gat met de concurrentie is fors", legt De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad uit waarom hij PSV de terechte kampioen vindt. Verder looft hij de agressiviteit van het elftal. "Hoe vaak was PSV dit seizoen al niet klaar met de tegenstander terwijl het nog niet eens rust was?"

Stille uitblinker

Van Hanegem is bij PSV vooral fan van Jerdy Schouten. "Hij kon de opbouw vormgeven door in de laatste linie te gaan spelen als dat nodig was. Het is niet zo spectaculair was hij doorgaans laat zien, maar er gaat weinig mis."

André Ramalho is voor Van Hanegem een dissonant in het Eindhovense elftal, maar ook Joey Veerman krijgt kritiek. "De hele meute plaatst hem op een voetstuk. Het is een leuke voetballer en hij heeft een goed seizoen achter de rug, maar men overdrijft bij hem. De mensen die hem geweldig vinden moeten de partij van Oranje tegen Duitsland maar eens terugkijken."

Luuk de Jong

Ook van Luuk de Jong is de linkspoot van weleer niet echt onder de indruk. "De ballen komen van alle kanten. Dat Vangelis Pavlidis bij een veel minder elftal meer goals geeft gemaakt zegt wel iets. We moeten allemaal niet zo overdrijven."

Dat overdrijven ziet Van Hanegem vaker gebeuren. "Dat mensen roepen dat dit het beste PSV ooit was, daar kan ik met mijn pet niet bij. Dat is zo ontzettend overdreven, ook al omdat de Eredivisie zoveel minder is dan het ooit was."