George Russell laat zanger Ed Sheeran doodsangsten uitstaan na ritje op circuit

Tijdens de race in Miami zijn er altijd veel beroemdheden die komen kijken. De Britse zanger Ed Sheeran dacht even leuk een rondje met George Russell over het circuit te gaan, maar echt blij werd hij er niet van.

Op zijn sociale media plaatst Sheeran, bekend van nummers als 'Shape of you' en 'The A Team', een filmpje dat hij bij zijn landgenoot in de auto stapt. Daar waar Russell zonder ook maar een grijntje angst achter het stuur zit, is het maar de vraag of Sheeran het drooghoudt. Op het moment dat Russell met zo'n 240 kilomter per uur over het Amerikaanse circuit scheurt, legt hij zelfs even uit hoe het allemaal werkt door een hand van zijn stuur te halen. Ondertussen staat Sheeran doodsangsten uit.

Race

Russell start zondagavond vanaf plek zeven starten tijdens de Grand Prix van Miami. Zijn ploeg- en landgenoot Lewis Hamilton staat naast hem op plek acht. Max Verstappen begint, vanzelfsprekend, op poleposition met teamgenoot Sergio Perez naast hem.

Onrust bij Red Bull

Afgelopen week vertrok meesterontwerper Adrian Newey bij Red Bull. Het rommelt al langer bij de renstal van de huidige wereldkampioen. Bij McLaren denken ze dat dit het begin van het einde van de dominantie van Red Bull kan zijn.