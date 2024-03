Fenerbahçe dreigt met terugtrekking uit Süper Lig na bizarre rellen bij Trabzonspor

Het ging zondagavond flink mis bij de Turkse wedstrijd tussen Trabzonspor en Fenerbahçe. Na de late winnende goal van de Belg Michy Batshuayi bestormden thuisfans het veld, met rellen tot gevolg. De Nederlander Jayden Oosterwolde deelde daarbij een kopschop uit. Fenerbahçe dreigt maandag zelfs met terugtrekking uit de competitie na de gebeurtenissen.

Het borrelde al de hele wedstrijd; spelers van Fenerbahçe werden met de nodige dingen bekogeld, waaronder bekers. Keeper Dominik Livakovic haalde zelfs zijn kin open door een muntje die op hem werd gegooid. Fener vierde na de wedstrijd de overwinning óp het veld en dat bleek niet slim. Supporters van Trabzonspor klommen over de boarding en zochten de confrontatie.

Daarbij schopte Oosterwolde een fan tegen het hoofd, deelde doelpuntenmaker Batshuayi een karatetrap en timmerde Bright Osayi-Samuel een supporter in elkaar. Die van Trabzonspor waren ook niet heilig. Zo probeerde iemand de spelers van Fenerbahçe te slaan met een cornervlag.

Fenerbahçe-voorzitter woedend

De club reageerde maandag zelf op de gebeurtenissen. Via sociale media liet het weten dat het, als de meerderheid van de leden daarmee instemt, voor dinsdag 2 april een speciale ledenvergadering wil organiseren. Een van de dingen, die daar op de agenda staat, is de overweging om de club terug te trekken uit de Süper Lig.

Voorzitter Ali Koç gaf zelf maandag een toespraak op het clubkanaal en daar was hij ook overduidelijk: "Als het nodig is dan zullen we degraderen naar een lagere competitie. We moeten de banden verbreken, want anders zal dit door blijven gaan."

18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI



Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.



1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul… pic.twitter.com/zXwUyBqWwS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 18, 2024

Reactie Infantino

De rellen waren wereldnieuws en dus reageerde ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino: "Het geweld na de Turkse Süper Lig-wedstrijd tussen Trabzonspor en Fenerbahçe is absoluut onaanvaardbaar – zowel op het veld als daarbuiten, het hoort niet thuis in onze sport of samenleving. Ik heb het al eerder gezegd, en ik zeg het nog eens: zonder uitzondering moeten alle spelers in het voetbal veilig zijn om het spel te kunnen spelen dat zoveel vreugde schenkt aan zoveel mensen over de hele wereld."

Infantino wil dat de daders in Trabzon gestraft worden voor hun daden.