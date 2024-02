Feyenoord breekt record: al zeven wedstrijden op rij de nul in Nederland

Feyenoord heeft al zeven wedstrijden geen tegendoelpunt gekregen in binnenlandse competities. Dat lukte de club nog niet in deze eeuw. Het vorige record stond op zes wedstrijden, in het kampioensjaar 2016/2017.

Het record begon tegen PSV, dat in de TOTO KNVB Beker met 1-0 werd verslagen. In de beker werd ook AZ verslagen met 2-0, terwijl het tussendoor in de Eredivisie tegen FC Twente (0-0) en weer AZ (1-0) speelde. Daarna werden ook Sparta (2-0) en RKC (1-0) verslagen.

Daar kwam zondag Almere City bij. Door twee doelpunten van Yankuba Minteh wonnen de Rotterdammers met 2-0.

Feyenoord begon 2024 niet in topvorm, met twee tegendoelpunten tegen NEC: 2-2. Maar na die wedstrijd kreeg het alleen nog een doelpunt tegen Vitesse (2-1) tegen in Nederlandse competities.

Ook tegen AS Roma geen gatenkaas

In de Europa League stond Feyenoord pas tegenover AS Roma. Tegen de Italianen werd het tweemaal 1-1. De Rotterdammers weten de pot dus ook relatief goed dicht te houden tegen grote sterren als Romelu Lukaku en Paulo Dybala.

Keeperskwestie

Justin Bijlow raakte geblesseerd in het Eredivisie-duel tegen AZ en sindsdien staat Timon Wellenreuther weer onder de lat bij Feyenoord. De Duitse doelman doet het zo goed, dat er hier en daar wordt geroepen dat hij de vaste keeper moet worden. Bijlow zal in ieder geval hard moeten werken om zijn plek onder de lat terug te krijgen.