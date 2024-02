Feyenoord pakt na een beauty van Minteh de zege in slijtageslag tegen Almere

Feyenoord heeft in een hele zware wedstrijd tegen Almere een zege uit het vuur gesleept. Invaller Yankuba Minteh was het goudhaantje met de enige goal van de wedstrijd. De Rotterdammers waren gesloopt na de zware wedstrijd in Rome, maar de drie punten waren uiteindelijk toch binnen.

Bij de Rotterdammers was Slot niet aanwezig vanwege een griepje. Ramiz Zerrouki kreeg de voorkeur boven Calvin Stengs in de basis. Ook Luka Ivanusec begon in de basiself. Onder andere Yankuba Minteh was bankzitter in het duel met de promovendus.

Afgekeurde goal

Al vroeg in de wedstrijd gebeurde het meest besproken moment. Lutsharel Geertruida maakte de openingstreffer, maar na een ellenlange VAR-check werd de goal alsnog afgekeurd. Het doelpunt werd afgekeurd vanwege een nieuwe buitenspelregel die eerder dit seizoen is ingevoerd. Door die nieuwe regelementen is het aanraken van de bal door een tegenstander niet altijd meer een reden om buitenspel op te heffen.

Taaie kluif

Na de goal van Geertruida bleven beide ploegen op zoek gaan naar de openingstreffer. Er waren genoeg kansen voor allebei de teams. Uiteindelijk viel dat doelpunt pas in de slotfase. In minuut 72 kon invaller Minteh zo doorlopen en schieten op de hoek van de zestien meter. De bal van de Gambiaan waaide prachtig binnen, waardoor de Rotterdammers de voorsprong binnen hadden waar ze zo naar verlangden.

Overwinning

Uiteindelijk maakte Minteh ook nog zijn tweede, waardoor de wedstrijd in het slot werd gegooid. De aanvaller zorgde met zijn dubbelslag voor een 2-0 zege van de Rotterdammers. Feyenoord heeft PSV daardoor nog enigszins in het vizier. Het gat is nu weer tien punten. Almere City staat twaalfde met negen punten boven de gevreesde degradatiestreep.