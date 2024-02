Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther: 'Ik vind mezelf helemaal geen reservekeeper'

Timon Wellenreuther staat donderdagavond weer op doel bij Feyenoord in de uitwedstrijd bij AS Roma. Als tweede keeper staat hij er op momenten dat de club hem nodig heeft. Door de nieuwe blessure van Justin Bijlow, pakt de Duitser z'n kans.

"Dat is ook ervaring’’, zegt Wellenreuther in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik voelde dat ik mijn minuten zou krijgen, al is er altijd een risico dat je helemaal niet in actie komt. Aan het begin van het seizoen moest ik er al meteen een paar weken staan. En toen Justin uitviel tegen AZ weer. Dan doe je waarvoor je bent aangetrokken."

Maar die rol als tweede viool ligt hem helemaal niet, zo geeft hij zelf toe. Al tekende hij wel bij zijn volle verstand een contract voor twee jaar bij Feyenoord. In de wetenschap dat Bijlow toch echt eerste keeper is. "Ik vind mezelf helemaal geen reservekeeper. Ik wil op dat veld staan. Maar toch tekende ik voor twee seizoenen. Dat had alles te maken met de club Feyenoord, met de spelersgroep, met de achterban."

Want ondanks dat Rotterdammer Bijlow publiekslieveling is bij het Legioen in de Kuip, krijgt Wellenreuther nu alle steun van het publiek. "Dat vind ik zo mooi aan deze club", zegt de 28-jarige Duitser. "De steun is enorm, terwijl die mensen ook teleurgesteld zullen zijn dat Justin er niet meer staat."