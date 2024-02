TV-gids: op deze zender kijk je naar AS Roma - Feyenoord

De belangrijke return van Feyenoord in Rome tegen de plaatselijke AS staat donderdagavond op het programma. Om 21:00 uur is het zaak dat de ploeg van Arne Slot wint van de 'Europese rivaal' uit de Italiaanse hoofdstad om zo de volgende ronde van de Europa League te bereiken. Check hier op welke zender je kijkt naar AS Roma tegen Ajax.

In Rotterdam kwam Feyenoord door een kopbal van Igor Paixão op voorsprong, maar Romelu Lukaku maakte na rust de gelijkmaker. In De Kuip hield een gehavende ploeg van Slot zich op de been tegen de Romeinen van trainer Daniele De Rossi, al waren er ook kansen om de winst te pakken voor de Rotterdammers.

Zender AS Roma-Feyenoord

De wedstrijd begint donderdag om 21:00 uur en wordt uitgezonden op Veronica. Vanaf 20.55 uur begint de uitzending. Daarnaast is het duel ook live te volgen op ESPN2. Vanaf 20.40 uur zullen zij in Studio Europa gaan voorbeschouwen op het treffen tussen Roma en Feyenoord.

Selectie van Feyenoord

Bij Feyenoord keren de nodige spelers terug van blessureleed ten opzichte van de heenwedstrijd tegen AS Roma. Dat duel werd gemist door Quinten Timber en Lutsharel Geertruida. Afgelopen weekend speelden zij weer mee bij de 1-0 winst op RKC en donderdagavond worden zij aan de aftrap verwacht. Ook Alireza Jahanbakhsh is fit en zit bij de Rotterdamse selectie.

Toch blijven er vraagtekens bestaan over de vermoedelijke opstelling van Feyenoord in de Italiaanse hoofdstad, want wie moet er in de spits staan? Ayase Ueda of Santiago Giménez? Het lijkt erop dat de Mexicaan 'gewoon' in de punt van de aanval staat. In de heenwedstrijd was hij niet fit genoeg om te starten en begon de Japanner in de spits.

Europa League

Feyenoord en AS Roma staan tegenover elkaar in de tussenronde van de Europa League. Feyenoord werd derde in de groepsfase van de Champions League, terwijl de Italianen de tweede plaats in de groepsfase van de Europa League pakten. Voor de winnaar ligt straks in ticket voor de achtste finale van de Europa League klaar.