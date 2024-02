Feyenoord onder 19 na kansloze eerste helft strijdend ten onder in Youth League

Het is gedaan met de Nederlandse clubs in de Youth League. Woensdagmiddag werd Feyenoord onder 19 uitgeschakeld in het jeugdtoernooi door de leeftijdsgenoten van Bayern München. Het leek een kansloze middag te worden voor Feyenoord na een 3-0 achterstand, maar de ploeg van Robin van Persie knokte zich terug. Verder dan 3-2 kwam het niet.

Feyenoord O19 trad zonder enkele sterkhouders aan in Duitsland; zo waren Antoni Milambo, Givairo Read en Leo Sauer er niet bij. Voor rust werden de Rotterdammers omver geblazen door Bayern München en het leek een pijnlijke middag te worden.

Van Persie greep in bij rust, met effect. In de 55e minuut stond het 3-2 door goals van Fabiano Rust en Djomar Giersthove. Even leek het zelfs 3-3 te worden, alleen een goal van Nesto Groen werd na hands afgekeurd. In de absolute slotfase raakte Feyenoord via de ingevallen Ayoub Ouarghi nog de lat, waardoor het bij 3-2 bleef.

AZ ook uitgeschakeld

Een dag eerder werd AZ O19 ook al uitgeschakeld in de Youth League. De titelhouder vloog er op onfortuinlijke wijze na penalty's uit tegen FC Porto.