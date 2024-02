Titelhouder AZ onder 19 op dramatische wijze uitgeschakeld in Youth League

Het is 'do or die' voor de Oranjeleeuwinnen woensdagavond: er moet gewonnen worden van Duitsland om de Olympische Spelen te halen. Andries Jonker voorspelde al een pittig potje, met het fysieke Duitsland. Daar is Nederland niet bang voor: "We zijn sinds de laatste ontmoeting enorm gegroeid", zei Kerstin Casparij.