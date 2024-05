Overstap Jutta Leerdam naar het team van Joy Beune van de baan: 'Alle liefde en respect naar Team IKO'

Jutta Leerdam leek hard op weg naar Team IKO, maar de overstap van de Westlandse schaatsdiva ging toch niet door. Donderdag maakte Leerdam bekend dat ze solo verder gaat.

Leerdam (25) zit sinds 1 april zonder ploeg. Het contract van de voormalig wereldkampioene sprint bij Jumbo liep af en er werd geen overeenstemming bereikt over een langer verblijf. Sindsdien werd volop gespeculeerd over haar toekomst.

Leerdam zou zichzelf bij meerdere ploegen hebben aangeboden de afgelopen tijdens en deskundigen suggereerden ook dat haar vriend Jake Paul een rol zou kunnen gaan spelen in haar weg richting de Olympische Spelen van 2026. Dat lijkt gezien haar besluit dat ze donderdag deelde ook een optie.

Toch niet Team IKO

Maandag meldden verschillende media dat Leerdam nog deze week een contract zou gaan tekenen bij Team IKO. De ploeg waar ook wereldkampioene allround Joy Beune onder contract staat. Sportnieuws.nl leerde eerder van bronnen al dat de deal nog niet helemaal rond was en Leerdam bevestigde dat het van de baan is.

"De media brachten al dat ik bij Team IKO zou aansluiten; daar waren we ook dichtbij. Daarom ook echt alle liefde en respect naar Team IKO, die hebben meegedacht om mij in hun structuur te laten passen. Toch, onderaan de streep nam het uiteindelijk meer van mij dan wat ik terug kreeg. En dat is voor beide partijen oké", schreef Leerdam op Instagram over haar besluit.

Privésponsors

Leerdam is commercieel natuurlijk buitengewoon aantrekkelijk met haar resultaten op het ijs, haar uitstraling en haar relatie met de wereldberoemde Paul. Wellicht kan één van haar grote privésponsors haar helpen. Celsius bijvoorbeeld, een bedrijf dat staat genoteerd aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq en vorig jaar een winst maakte van 633 miljoen dollar.

Joy Beune

Voor Beune, voor wie het bij haar huidige team geen vetpot is, lonkte door de eventuele komst van Jutta Leerdam een terugkeer naar Jumbo. Daar waren al gesprekken over gevoerd. Bij de geel/zwarte brigade zou Beune herenigd worden met coach Jac Orie en in een ploeg komen met onder meer Suzanne Schulting.

