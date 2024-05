Geblesseerde tennisster Jessica Pegula meldt zich af voor Roland Garros

Jessica Pegula heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De nummer 5 van de wereldranglijst is onvoldoende fit om in actie te kunnen komen op het toernooi in Parijs.

De 30-jarige Pegula kreeg in februari last van een nekblessure en verscheen in april tijdens de Billie Jean Cup voor het laatst op de baan. Daarna sloeg de Amerikaanse toernooien in Stuttgart, Madrid en Rome over. "Ik kan snel weer beginnen met trainen", laat Pegula weten. "Maar ik kom vijf of zeven dagen tekort om op tijd fit te zijn voor Roland Garros."

Kwalificatie Roland Garros: Jesper de Jong één wedstrijd verwijderd van hoofdtoernooi, Suzan Lamens uitgeschakeld Jesper de Jong heeft woensdag zijn tweede kwalificatiewedstrijd voor de Roland Garros winnend afgesloten. De Nederlander is nog maar één zege verwijderd van deelname aan het hoofdtoernooi.

Pegula strandde vorig seizoen in de derde ronde van de grandslam op gravel. De eerste wedstrijden van het hoofdtoernooi van Roland Garros staan voor komende zondag op het programma.

Nederlanders

Bij de vrouwen zijn geen Nederlandse tennissters geplaats voor het toernooi. Suzan Lamens werd woensdagavond uitgeschakeld in de kwalificaties. Bij de mannen zijn Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp al geplaatst voor het hoofdtoernooi. Jesper de Jong maakt nog kans om zich te plaatsen via het kwalificatietoernooi. Roland Garros begint op zondag 26 mei.