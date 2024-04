Peter Bosz en Sergiño Dest dollen erop los na PSV-Vitesse: 'Als ik blijf, blijf jij ook?'

Het was een dolle boel bij de persconferentie van PSV na afloop van het duel met Vitesse. Er heerste een opperbeste stemming bij Peter Bosz en Sergiño Dest. Bosz grapte erop los na een vraag over het dromen van een schaal. "Ik word elke dag lachend wakker, maar dat komt niet door de schaal."

Na de 6-0 zege was er veelal ruimte voor vreugde bij Bosz en Dest. Terwijl Bosz toch de nodige kritische noten te kraken had, dolde hij ook met Dest. Hij sprak over zijn linksback: "Hij is wel erg goed, hè? Ik zou hem eigenlijk niet meer moeten opstellen. Hij is te goed in vorm, dus als hij weggaat is hij knettergek", zei Bosz terwijl Dest de zaal binnenliep.

Een mooie binnenkomer dus voor Dest, die begon over het spelen in de Eredivisie. "Ik hou wel van af en toe een klein kunstje doen, ja. Ik probeer mijn bijdrage te leveren. In de één op één ga ik best lekker als ik de ruimte krijg." Hij was blij met de woorden van zijn trainer dat het zo lekker gaat bij PSV. "Hij heeft gelijk, ik kan nog genoeg ontwikkelen en veel minuten was precies wat ik nodig had. Het is nog iets te vroeg om over een langer verblijf te praten, eerst moeten we kampioen worden."

'PSV heeft deadline voor koopoptie Sergiño Dest, maar Amerikaan maakt geen haast' PSV is dit seizoen ongenaakbaar in de Eredivisie. Dat danken de Eindhovenaren onder anderen aan de Amerikanen Sergiño Dest en Malik Tillman. Beide spelers staan officieel niet op de loonlijst; ze zijn gehuurd van respectievelijk FC Barcelona en FC Bayern München. Het is ook maar de vraag of ze volgend seizoen in Eindhoven voetballen.

'Ze is hier, dus ik moet dat wel zeggen'

De eerste grote prijs voor Bosz kriebelt nog niet. "We zijn gewoon weer een stapje dichter bij het kampioenschap", zei hij na afloop. Bosz werd gevraagd of hij niet al eens lachend wakker wordt na een droom met de schaal in zijn handen. "Ik word iedere dag met een lach wakker, maar dat ligt niet aan de schaal", zei hij met een knipoog. "Dat komt door degene die naast mij ligt", voegde hij eraan toe. Hij gaf toe dit te moeten zeggen. "Ze is hier ergens in het gebouw", grapte hij door.

PSV en Luuk de Jong op koers voor kampioenschap en topscorerstitel na simpele zege op Vitesse 'Sta op voor de kampioen', klonk het zesmaal door het Philips Stadion zaterdagmiddag. PSV boekte een simpele 6-0 zege op Vitesse, dat eenzaam en alleen onderaan staat in de Eredivisie. Luuk de Jong (33) was tweemaal trefzeker en staat daarmee bovenaan het topscorersklassement in de Eredivisie. Het is nog heel even wachten, maar dan is PSV kampioen.

Ontevreden over beginfase

Maar het was niet allemaal gelach in de perskamer, want Bosz was ondanks de 6-0 nog gewoon kritisch op zijn ploeg. "De eerste twintig minuten waren niet goed, tot aan de goal eigenlijk. We speelden in laag tempo, hadden vaak balverlies, er was weinig beweging en Vitesse deed dat wel goed. Zij kregen de eerste grote kans. Na de goal was het wel gelopen, snel de tweede en derde goal erachteraan."

In de rust kwam hij hier gelijk op terug, ondanks de 3-0 voorsprong. Stijn Schaars moest Bosz zelfs aanspreken. "Stijn Schaars zei tegen mij 'doe rustig aan man, het is warm', maar het was gewoon niet goed en ik ben dan wel gewend om te zeggen wat ik ervan vind. Je staat wel 3-0 voor, maar ik zie dan nog steeds dingen die beter moeten."

Het laat de drive zien van de trainer die voor het eerst kampioen kan worden in zijn carrière op het hoogste niveau. Dat kan gaan gebeuren tegen sc Heerenveen op donderdag 25 april.