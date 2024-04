Peter Bosz merkt kleine kampioenkriebels op bij zijn ploeg: 'Soms moet ik ze wel twee à drie keer roepen'

PSV kan donderdag kampioen van Nederland worden, maar dat hebben ze nog niet zelf in de hand. Feyenoord moet daarvoor punten verspelen en PSV moet zelf winnen. Waar Bosz de kampioenkriebels goed weg kon houden bij de groep, merkte hij ze deze week wel op. "Ze zijn luidruchtig en uitbundiger op de training."

Het moet al een tijdje in de koppies van de spelers hebben gezeten, maar nu komen ze toch echt tot uiting: de kampioenkriebels. De trainer merkt het enorm op de training. "Als ik naar mijn groep kijk, zie ik dat het heel luidruchtig en uitbundig is", vertelt Bosz. Hoe hij dat merkt? "Simpel, als ik ze bij elkaar roep dan moet ik nu twee-drie keer roepen. Het zijn net m'n kinderen. Als zij niet stil zijn, wordt papa boos."

Grote broer Luuk de Jong

Op één speler kan Bosz dan wel rekenen. In diezelfde vergelijking is Luuk de Jong dan de grote broer van de groep. "Hij is dan wel de grote broer die iedereen bij elkaar brengt, ja. Dat is logisch, in een elftal heb je altijd bepaalde verhoudingen dan heb je jongens die elkaar corrigeren, daar hebben we er natuurlijk meer van. Die zitten er bovenop, want je hebt natuurlijk ook altijd een paar jonge honden in de groep. Die moeten soms even terug geroepen worden."

Die kampioenkriebels die bij de spelers aanwezig zijn, zijn bij Bosz nog niet aanwezig. Vertelde hij zelf op de persconferentie: "Omdat we het zelf niet in de hand hebben. Ik zie het weer als een volgende tegenstander. Ik wil me concentreren op Heerenveen, ik merk dat die manier goed werkt dus daar houd ik aan vast."

Wedstrijd in Heerenveen

Maar even winnen van Heerenveen, dat is absoluut nog niet zomaar gebeurd volgens Bosz. "Heerenveen heeft een goede ploeg, het aparte vind ik dat het een voetballende ploeg is en voor een ploeg die Kees traint - hij is altijd erg georganiseerd - vind ik dat ze veel tegendoelpunten krijgen. Als ik naar het voetbal kijk, dan doen ze dat gewoon goed. Het is een sterke ploeg."

PSV kan dus donderdagavond, op weg van Heerenveen naar Eindhoven, kampioen worden van Nederland. Een feestje zal dan even moeten wachten tot maandag vanwege andere festiviteiten in het weekend. Het zou ook mogelijk zijn dat PSV op 5 mei in eigen huis kampioen wordt tegen Sparta. Geen denken aan dat Peter Bosz dat liever heeft in eigen huis. "Ik wil zo snel mogelijk kampioen worden. Zo simpel is het. Dat feestje komt er echt wel. Ik ben geen Brabander maar ik weet dat Brabanders dat prima kunnen vieren."

Peter Bosz bevestigt zware blessure Sergiño Dest, maar wil hem behouden: 'Hij zal zelf uitleg bieden een dezer dagen' Peter Bosz is kort ingegaan op de blessure van Sergiño Dest op de persconferentie woensdagmiddag. Veel wilde hij er niet over vertellen, omdat het de wens van de verdediger is daar zelf tekst en uitleg over te bieden. Dat gebeurt een dezer dagen, wel gaf hij aan er kapot van te zijn. "Maar dat geldt voor iedereen, iedereen is er kapot van."

Vervanger Sergiño Dest

Sergiño Dest is er dus niet bij, en PSV heeft meerdere opties om zijn afwezigheid op te vangen: Patrick van Aanholt en Maúro Junior lijken de meest logische opties. Wie het zal gaan worden, hield Bosz nog in het midden. "Beiden kunnne daar spelen, Patrick nog wat meer omdat Dest er nog niet was. Maúro was toen nog geblesseerd en toen hij terugkwam werd hij vaak op middenveld neergezet maar beide kunnen op die plek spelen."