Peter Bosz bevestigt zware blessure Sergiño Dest, maar wil hem behouden: 'Hij zal zelf uitleg bieden een dezer dagen'

Peter Bosz is kort ingegaan op de blessure van Sergiño Dest op de persconferentie woensdagmiddag. Veel wilde hij er niet over vertellen, omdat het de wens van de verdediger is daar zelf tekst en uitleg over te bieden. Dat gebeurt een dezer dagen, wel gaf hij aan er kapot van te zijn. "Maar dat geldt voor iedereen, iedereen is er kapot van."

Wat er allemaal precies gebeurd is met Dest is nog onduidelijk. Dat hij geblesseerd is geraakt aan zijn knie is tot dusver wél duidelijk. De trainer van PSV ging er kort op in: "Het is een ernstige blessure", begon hij. "Ik heb er met Sergiño over gesproken. Hij zou het fijn vinden als hij zelf zou mogen uitleggen wat er gebeurd is, wat er aan de hand is en wat het vervolg zal zijn. Hij gaat dat zelf in zijn eigen woorden doen een dezer dagen." Dat nieuws volgt dus nog.

Sergiño Dest

Dest is officieel speler van Barcelona en kan voor een bepaald bedrag overgenomen worden door PSV. PSV was altijd al voornemens hem over te nemen en als het aan Bosz ligt, gebeurt dat nog steeds. "Ik praat voor mijzelf als trainer: ik wil hem er graag bij houden, het klikte als manier van spelen, als mens en met de spelersgroep."

Dest was één van de sterkhouders van PSV dit seizoen en was de laatste weken geweldig in vorm. Hij had geweldige acties vooruit en was verdedigend ook erg belangrijk. "Dat geldt ook wel voor de club, ze willen hem ook graag houden." Dat heeft volgens hem allemaal niks met solidariteit te maken voor de situatie. "Ik vind dat solidariteit er best mag zijn in de voetballerij. Maar als je mij vraagt waarom hij hem moeten houden, zelfs nu hij geblesseerd is, zeg ik ja omdat het gewoon een geweldige voetballer is."

Jonge speler

Bang is Bosz niet dat Dest er slechter uit zal komen. "Ik denk dat het wel meevalt, we kunnen veel spelers opnoemen die een geweldige carrière hebben gehad. De medische zorg ontwikkelt zich ook", pleitte hij. Hij denkt dat het voor Dest ook goed zou zijn om bij PSV te blijven, gezien het feit hij al bij veel grote clubs heeft gespeeld. "Het zou goed zijn voor hem om een aantal jaar bij dezelfde club te blijven om verder te ontwikkelen. Dit jaar heeft hij door kunnen groeien en we hebben allemaal gezien wat zijn enorme potentie is."

Nachtmerrie voor Sergiño Dest: 'PSV-verdediger komt pas in 2025 weer in actie' Een nachtmerrie voor Sergiño Dest. De verdediger raakte afgelopen weekend op de training geblesseerd en gevreesd werd voor een hele zware blessure. Die vrees lijkt nu werkelijkheid te worden, want Dest zou de rest van het kalenderjaar niet meer in actie kunnen komen.

Andere blessuregevallen

Verder is er wel goed nieuws te melden over de blessures bij PSV. Noa Lang, Isaac Babadi en Sergiño Dest zijn de blessuregevallen. "Verder traint iedereen mee of zijn ze op de weg terug." PSV kan donderdag dus over een goede, volle selectie beschikken als het afreist naar Heerenveen. Aldaar kunnen zij kampioen worden, als zij winnen en Feyenoord punten verspeeld bij Go Ahead Eagles.