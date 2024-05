Geen hulp voor Ajax uit België: Fiorentina ten koste van Club Brugge naar finale Conference League

De eerste finalist van de Conference League is bekend. Het Italiaanse Fiorentina plaatste zich ten koste van Club Brugge voor de eindstrijd op 29 mei. Een late penalty zorgde voor de beslissing en daar zullen ze ook bij Ajax van balen.

Niet alleen in Brussel en Florence, ook in Amsterdam werd het duel met veel interesse gevolgd. Ajax moest namelijk hopen op een overwinning van de Belgen. Dat zou er voor zorgen dat Ajax nog altijd een kans op een direct ticket voor de groepsfase van de Europa League. De hulp uit België kwam er uiteindelijk niet. Als Club Brugge uiteindelijk de Conference League had gewonnen, had Ajax aanspraak gemaakt op het Europa League-ticket van de Belgen. Dat gaat nu niet meer door. Maar de hoop is nog niet helemaal weg.

Groepsfase Europa League hangt voor Ajax aan een zijden draadje Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie, wat recht geeft op kwalificatie voor de vooronden van de Europa League. Maar met héél veel geluk kan Ajax ook nog direct in de groepsfase van de Europa League terechtkomen. Voor de beste kans moeten de Ajax-fans hopen op een mirakel in Griekenland.

Nadat het eerste duel in Italië in 3-2 eindigde voor de thuisploeg, moest Brugge dus zien te winnen om in ieder geval een verlenging af te dwingen. Daar zag het na een goal van Maxim De Cuyper ook lange tijd naar uit, Totdat Fiorentina in de slotfase een penalty kreeg. Lucas Beltrán was foutloos, maakte de verdiende 1-1 en daarmee is de nummer negen van de Serie A dit jaar de eerste finalist van de Conference League.

Waarom Club Brugge en Fiorentina return in halve finale Conference League al op woensdag spelen Alle voetbalogen zijn woensdagavond natuurlijk gericht op Real Madrid en Bayern München in de halve finale van de Champions League. Maar een paar uur eerder spelen Club Brugge en Fiorentina al in de halve eindstrijd van de Conference League. Op een woensdag? Normaal gesproken zou deze wedstrijd op donderdag worden gespeeld, maar dat kan niet vanwege een Belgische feestdag.

De wedstrijd werd dit keer niet op donderdagavond, maar al op woensdag gespeeld. Dat had te maken met de Heilig Bloedprocessie, dat op Hemelvaartsdag altijd voor een enorme drukte zorgt in Brugge.

Weer in de finale

Fiorentina plaatste zich vorig jaar ook al voor de finale van de Conference League. Toen verloor het in de eindstrijd van West Ham United. In de eindstrijd nemen ze het op tegen of Aston Villa, of Olympiakos. De Grieken verdedigen in eigen land een 4-2 voorsprong tijdens de return.