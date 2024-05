Waarom Club Brugge en Fiorentina return in halve finale Conference League al op woensdag spelen

Alle voetbalogen zijn woensdagavond natuurlijk gericht op Real Madrid en Bayern München in de halve finale van de Champions League. Maar een paar uur eerder spelen Club Brugge en Fiorentina al in de halve eindstrijd van de Conference League. Op een woensdag? Normaal gesproken zou deze wedstrijd op donderdag worden gespeeld, maar dat kan niet vanwege een Belgische feestdag.

De verplaatsing van het duel tussen Club Brugge en Fiorentina heeft te maken met de religieuze Heilig Bloedprocessie, die ieder jaar wordt gehouden op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. Het is een historische optocht die sinds 1304 door de binnenstad van Brugge gaat vanwege de relikwie van het Heilig Bloed. De Heilig Bloedprocessie staat sinds 2009 ook nog eens op de lijst als UNESCO-erfgoed.

Waarom Club Brugge - Fiorentina op woensdag wordt gespeeld

Het is bovendien ook niet handig als op die feestdag duizenden fans uit Italië door de stad slenteren. Dus heeft de UEFA besloten om de return tussen Club Brugge en Fiorentina een dag te vervroegen. De wedstrijd begint bovendien om 18:45 uur, zodat alle ogen om 21:00 uur gericht zullen zijn op de return van Real Madrid en Bayern München in de return van de halve finale van de Champions League.

De stad Brugge was de grote initiatiefnemer achter de verplaatsing. "Want donderdag is Brugges mooiste dag. Kijk, als Club straks wint, is het ook een geweldige dag, maar de Heilig Bloedprocessie is het allermooiste", vindt burgemeester Dirk De Fauw. Volgens hem was het niet handig om zingende en drinkende Italianen uit te nodigen op een feestdag.

Heenwedstrijd

In het Jan Breydelstadion is nog alles om voor te spelen voor Club Brugge. De ploeg verloor de heenwedstrijd weliswaar, maar het verschil was minimaal. Fiorentina maakte in de blessuretijd pas de winnende treffer tegen het tiental van Brugge. M'Bala Nzola werd de matchwinner. Raphael Onyedika (Club Brugge) mist de return vanwege een rode kaart.

Voor Club Brugge lonkt de derde Europese finale in de clubgeschiedenis. In 1975/76 verloor het in de UEFA Cup van Liverpool en in 1977/78 verloor de Belgische club van dezelfde tegenstander in de eindstrijd van de Europacup I (0-1).

De andere halve finale, wel op donderdag, gaat tussen Olympiakos en Aston Villa. In Engeland wonnen de Grieken al verrassend met 4-2.