Girona verzuimt koppositie LaLiga te pakken na gelijkspel tegen Real Sociedad

Girona kon zaterdag de top van LaLiga bestijgen. Door het gelijkspel tegen Real Sociedad (0-0) lukte dat niet en heeft Real Madrid één punt meer, ook heeft de Koninklijke één duel minder gespeeld.

Met Daley Blind als basisspeler kwam het elftal van coach Michel in eigen stadion in de eerste helft schijnbaar op voorsprong. Het doelpunt van Yangel Herrera ging niet door vanwege buitenspel. Bij Sociedad debuteerde Sheraldo Becker. Blind deed de hele wedstrijd mee en nam diep in de blessuretijd van de tweede helft een vrije trap. Dat was een van zijn twee doelpogingen deze avond.

LaLiga

Real Madrid kan de voorsprong op Girona zondag, bij winst op Atlético Madrid, tot 4 punten vergroten. Eerder op de avond versloeg Barcelona uit Deportivo Alaves: 1-3. De pas 18-jarige Braziliaan Vitor Roque trok de aandacht naar zich toe. Hij maakte de derde goal (63') en pakte binnen tien minuten daarna twee gele kaarten.