'Had een hartritmestoornis': Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba verklaart lange afwezigheid

FC Volendam heeft de 22-jarige verdediger Xavier Mbuyamba terug voor het slot van de Eredivisie. De aanvoerder speelde maar zeven wedstrijden dit seizoen en nu is duidelijk waarom. Mbuyamba hield het lang geheim, maar woensdag maakte hij bekend wat hem markeerde.

"Na een lange periode van stilte kan ik nu vertellen over mijn afwezigheid. Tijdens de jaarlijkse medische keuring voor het seizoen 2023/’24 kwam ik erachter dat ik een hartritmestoornis heb", schreef hij in een statement aan De Telegraaf. Voor Mbuyamba kwam het uiteraard als een verrassing, vooral omdat hij eerder nooit last heeft gehad van zijn hart.

In samenspraak met artsen en de medische staf van FC Volendam heeft Mbuyamba een onderhuidse defibrillator laten implanteren voor noodgevallen. Daarmee is hij klaar voor het seizoenseinde met FC Volendam, dat nog volop strijdt tegen degradatie.

"De eerste fase van rust en herstel is nu voorbij, en ik ben alweer begonnen met individuele trainingen", aldus Mbuyamba. Toch moeten de fans nog even geduld hebben op de rentree van de verdediger. "Ik zal dit seizoen nog met het team op het veld staan. Misschien vraag je je af hoe ik me voelde? Natuurlijk waren er aanvankelijk zorgen, zoals velen zouden hebben over hun gezondheid. Toch heb ik altijd geloofd dat dit geen probleem of hindernis zou vormen voor mijn voetbalcarrière. Ik ben een winnaar en een vechter!"

Degradatiestrijd

Volendam pakte afgelopen zondag drie belangrijke punten in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Het was de laatste strohalm voor het Andere Oranje. Met nog vijf wedstrijden te gaan, heeft Volendam drie punten achterstand op nummer 16 Excelsior en vijf punten achterstand op plek 15, die nu in handen is van RKC.

Volendam speelt nog tegen Excelsior (uit), Sparta (uit), Ajax (thuis), Twente (uit) en Go Ahead (thuis).