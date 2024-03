Heracles Almelo speelt met beetje hulp van Higler toch nog gelijk tegen Almere City

Heracles Almelo en Almere City hebben het duel der promovendi afgesloten met een punt. Almere stond in Almelo bij rust met 2-0 voor, maar Heracles kwam door een zeer dubieuze rode kaart weer terug: 2-2.

Vorig seizoen speelden beide clubs nog in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen draaien de teams naar behoren in de Eredivisie. Almere staat knap twaalfde met 28 punten uit 24 wedstrijden. Heracles heeft 23 punten verzameld en houdt een voorsprong van 5 punten op nummer zestien RKC Waalwijk.

Stand Eredivisie na 24 speelronden

Yoann Cathline blonk uit bij Almere. Hij opende, op aangeven van andere uitblinker Thomas Robinet, de score in de 19de minuut. Na ruim een half uur spelen was Cathline betrokken bij een scrimmage in de zestien waarbij Ruben Roosken aan de handrem trok: penalty. Robinet benutte feilloos.

Almere ging lekker rusten in Almelo. De Heraclieden zochten onder een hels fluitconcert de kleedkamer op. Toen ze daar weer uit terugkwamen stond er een ander Heracles op het veld. Na drie wissels stond er sowieso een ander team en dat leverde gelijk gevaar op.

Sherel Floranus tackelde en raakte daarbij niet alleen de bal. Dennis Higler wees andermaal naar de stip. Ook Jizz Hornkamp wist wel raad met dit buitenkansje. Zo kreeg Heracles weer hoop zeker toen binnen een uur Higler weer de hoofdrol greep.

Robinet ging een luchtduel aan en maakte zich daarbij breed. Zijn elleboog raakte de tegenstander en de VAR vond dat een rode kaart. Uit de beelden bleek duidelijk dat het een vrij onschuldig duel was waarbij automatisch de arm een beetje naar achteren gaat. Higler zag blijkbaar andere beelden en trok de rode kaart.

Een paar minuten later was het via Adam Hrustic ook snel gelijk. Heracles ging door voor de overwinning, maar Almere hield knap stand. Zo kreeg het aantrekkelijke duel voor de kijker geen winnaar, maar mag Heracles na de slechte eerste helft en dankzij die rode kaart toch nog in de handen wrijven.