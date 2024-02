'Het is niet alleen de schuld van Jordan Henderson dat het helemaal open lag bij Ajax'

Hij zou gaan zorgen voor balans in het elftal. Dat de linies niet te ver uit elkaar liepen en de restverdediging op orde was. Maar op bezoek bij Heerenveen ging het weer helemaal mis met Ajax. Ondanks Jordan Henderson. En dus is Willem van Hanegem kritisch.

"In Amsterdam zullen ze deze week hopelijk wel iets verder kijken dan die ene bal die de 3-3 op had kunnen leveren", aldus Van Hanegem in zijn column in het AD. "Want in september lag het open bij Ajax, in november lag het open bij Ajax, in december lag het open bij Ajax en in februari nog steeds."

"Al die mensen die over elkaar buitelden om te roepen dat Jordan Henderson dat allemaal wel even zou oplossen, die zullen zich rot zijn geschrokken. Heerenveen kon voor de pauze opbouwen alsof het een trainingspartijtje was. Met drie, vier balcontacten kwamen ze tot vlak voor de laatste linie bij Ajax. Henderson peddelde er een beetje tussen. Begrijp me niet verkeerd, het was niet alleen zijn schuld. Maar in wedstrijden waarin Ajax ver naar voren wil - dat was vorige week tegen PSV anders en misschien donderdag tegen Bodø/Glimt ook wel - worden de ruimtes enorm groot. Blijkbaar ook met Henderson."

Vorige week was De Kromme in zijn podcast ook al uitgesproken over Henderson: "Moet ik dan, net als iedereen op televisie, zeggen dat hij zo goed is voordat ik hem heb zien spelen? Hij is gewoon een heel middelmatige speler. Meer is het niet. Het was toch niet zo bijzonder wat hij liet zien tegen PSV? Of hij precies is wat Ajax nodig heeft? Ja, dat zal het zijn, kom op nou.”