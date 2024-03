Chris Woerts keihard tegen loonsverhoging vrouwenvoetbal: 'Dames moeten hun mond houden'

Sportmarketeer Chris Woerts is bikkelhard voor de voetbalvrouwen die deze week pleitten voor loonsverhoging. In een uitzending van Vandaag Inside werd de campagne 'Betaald voetbal = betaald worden' volledig afgekraakt. Volgens Woerts is het totaal onlogisch dat de profs bij de vrouwen meer moeten gaan verdienen.

Woerts nam geen blad voor de mond toen Johan Derksen hem vroeg naar het initiatief. "Lachwekkend", reageerde hij resoluut. "Die dames moeten hun mond houden, die kunnen amper de bal van A naar B spelen", zei hij vervolgens gekscherend. Die opmerking zorgde meteen voor rumoer in studio, maar volgens hem is het simpelweg niet mogelijk om meer geld in het vrouwenvoetbal te pompen.

Woerts legt uit dat de KNVB elke Nederlandse profclub wil verplichten om een vrouwenelftal op te stellen. Daar loop je al meteen tegen problemen aan. "Zoveel talent is er helemaal niet!", aldus de sportmarketeer. Daarbij merkt hij ook op dat de beste Nederlandse voetbalvrouwen toch wel in het buitenland gaan spelen. "Waar ze overigens ook weinig betaald krijgen", voegde hij eraan toe.

Erotische sponsor

Hélène Hendriks en René van der Gijp hadden nog wel een oplossing. Wat nou als Easytoys - de fabrikant van seksspeeltjes die nu prijkt op de shirts van FC Emmen - de vrouwencompetitie gaat sponsoren? Van der Gijp legde (op zijn eigen schunnige manier) uit waarom dat een goed idee is. Bekijk het hele fragment hierboven.