Hilariteit tussen bondscoaches Andries Jonker en Sarina Wiegman na loting: 'Het komt goed'

De persconferentie na de loting voor de EK-kwalificatie bij de vrouwen was er eentje om niet snel te vergeten. Andries Jonker, bondscoach van Nederland, sprak met de Engelse bondscoach Sarina Wiegman. Dat zorgde voor de nodige hilariteit.

"Sarina, gefeliciteerd", riep Jonker via een video verbinding naar Nyon. Daar kwam oud-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen Wiegman net langslopen. Zij trof het niet met de loting. Haar Engeland werd ingedeeld bij Frankrijk, Zweden en Ierland.

Jonker stelde verder dat Wiegman 'de gouden medaille' won met de loting. De journalisten wilden ook graag van de Engelse bondscoach horen, maar ook zij liet blijken een goed gevoel voor humor te hebben. "Ik heb geen tijd, ik moet nu mijn wedstrijden voorbereiden. Het komt allemaal goed", lachte ze.

Niet makkelijk

Ondanks dat Nederland niet in de poule des doods zit tijdens de EK-kwalificatie, wilde Jonker niet spreken van een makkelijke loting. "Met Italië en Noorwegen hebben we achter Sarina de tweede plaats gepakt. Het had zwaarder gekund, maar het had ook makkelijker gekund. Italië heeft laatst aansprekende resultaten neergezet. En Noorwegen is een taaie tegenstander."