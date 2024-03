Loting EK-kwalificatie: Oranje Leeuwinnen ontlopen Sarina Wiegmans Engeland

De loting voor de EK-kwalificatie bij de vrouwen is gedaan. Daarin is een heuse poule des doods uitgekomen, maar daar zitten de Oranje Leeuwinnen niet bij. Wel treffen ze Noorwegen.

Nederland neemt het namelijk op tegen Italië, Noorwegen en Finland. Geen slechte loting voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker, want ze hadden het een stuk slechter kunnen treffen. In groep 3 zitten met Frankrijk, Engeland en Zweden drie Europese grootmachten bij elkaar. Engeland is de titelverdediger op het EK.

Volledige loting

De volledige loting van League A:

Groep 1: Nederland, Italië, Noorwegen en Finland

Groep 2: Spanje, Denemarken, België en Tsjechië

Groep 3: Frankrijk, Engeland, Zweden en Ierland

Groep 4: Duitsland, Oostenrijk, IJsland en Polen

De Oranje Leeuwinnen zaten in pot 1 tijdens de loting, maar dat was deze keer geen garantie voor een fijne poule. landen als Engeland, Zweden en Noorwegen zaten namelijk in pot 2 en 3. Dat komt door de nieuwe indeling, die gebaseerd is op de resultaten in de afgelopen Nations League.

In die Nations League eindigde Nederland boven Engeland en ging het door naar de Final Four. Daar werd er echter niet gewonnen door de ploeg van bondscoach Andries Jonker. Spanje en Duitsland waren achtereenvolgens te sterk, waardoor de Olympische Spelen misgelopen werden door de Oranje Leeuwinnen.