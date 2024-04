Hoe de legendarische warming-up van Diego Maradona dankzij een Belgische journalist de wereld over ging

Iedere voetballiefhebber kent de beelden van Diego Maradona die op het nummer 'Live is Life' een iconische warming-up doet. Maar dat het fragment van precies 35 jaar geleden dankzij een Belgische journalist zo bekend is geworden, dat weten maar weinig mensen.

We gaan even 35 jaar terug in de tijd. Bayern München moet er op 19 april 1989 een heksenketel van maken, nadat Napoli in Italië het eerste duel in de halve finale van de UEFA Cup (de vroegere Europa League) met 2-0 had gewonnen. Om het vuurtje op te stoken, zorgt de Oostenrijkse band Opus tijdens de warming-up voor livemuziek. Met onder meer het nummer 'Live is Life' moet het publiek in Duitsland opgezweept worden.

Wie de muziek ook hoort, is Diego Maradona, die op dat moment bezig is met het opwarmen voor de wedstrijd. Onder de indruk is hij in het hol van de leeuw het totaal niet. Terwijl iedereen een serieuze warming-up doet, besluit hij zijn voorbereiding aan te passen.

Op de maat van de muziek houdt de Argentijn de bal nonchalant hoog, met zijn veters los. Tussendoor schudt hij zonder bal de heupen nog wat los. De iconische warming-up werd zelfs op de grote schermen van het stadion vertoond.

Montage van Belgische sportjournalist

Het hooghouden van Maradona ging na de wedstrijd dankzij de Belgische sportjournalist Frank Raes de hele wereld over. Hij kocht de beelden van de Duitse televisiezender die de opnames had gemaakt, monteerde de mooiste beelden van Maradona en zette er de muziek van Opus onder. En daar was ook de Oostenrijkse band blij mee: het nummer werd mede dankzij het filmpje een wereldhit.

Diego Maradona met de UEFA Cup in 1989. Diego Maradona met de UEFA Cup in 1989. © Getty Images

Maradona goud waard in finale

De wedstrijd in München eindigde overigens in 2-2. Maradona zorgde voor twee assists en hielp Napoli naar de finale. De eindstrijd werd over twee duels gespeeld. In Napels won Napoli dankzij een pingel van Maradona met 2-1, twee weken later werd het in Duitsland 3-3, waardoor Napoli de UEFA Cup won.

Legende in Napoli

Maradona speelde van 1984 tot en met 1991 voor Napoli en werd een legende in de clubgeschiedenis. Met Maradona won de club in 1987 voor het eerst de landstitel. Nadat Pluisje op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hartaanval, werd al snel geopperd om het stadion naar hem te vernoemen. Dat gebeurde ruim een week later.

Een fan herdenkt Diego Armando Maradona in Napels na zijn overlijden Een fan herdenkt Diego Armando Maradona in Napels na zijn overlijden © Getty Images

Maradona ging door zijn prestaties in onder meer Napels en het Argentijnse elftal de geschiedenis in als een van de beste voetballers ooit, met zijn befaamde warming-up als deel van zijn voetbalerfenis.