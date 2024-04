Hopeloze Oranje Leeuwinnen lijden tegen Italië eerste nederlaag in EK-kwalificatie sinds 2012

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdag de uitwedstrijd tegen Italië verloren met 2-0. In het Stadio San Vito-Gigi Marulla te Cosenza kwamen de Nederlandse vrouwen flets en slordig voor de dag. Het was de eerste wedstrijd van de kwalificatiereeks voor het EK voetbal 2025.

Al na drie minuten en 26 seconden kwamen de Nederlandse vrouwen op achterstand. De goal kwam van AS Roma-spits Valentina Giacinti. Ze pikte een voorzet op in de zestien van Oranje en tikte de bal achter keepster Lize Kop (Leicester City). Oranje-captain Sherida Spitse zag er bij dat moment niet goed uit: ze liet de Italiaanse uit haar rug weglopen.

Slordig

De Nederlandse vrouwen konden zich na die vroege goal niet oprichten. Het spel was slordig en stroperig. Een tweede treffer voor de Italiaanse vrouwen hing in de lucht en die kwam dan ook. In de 58e minuut zeilde een voorzet van Agnese Bonfantini over Kop heen. Over gevaarlijke momenten of schoten aan de kant van Oranje kunnen we kort zijn: die waren er amper. Lyon-routinier Daniëlle van de Donk en Arsenal-middenvelder Victoria Pelova kwamen met een slap rollertje na een teruggetrokken voorzet.

Wissels van Andrie Jonker

Bondscoach Andries Jonker sloeg aan het wisselen. Eerst Romee Leuchter ( all-time topscorer van Ajax Vrouwen) en daarna Renate Jansen plus Katja Snoeijs werden ingebracht. De Italiaanse vrouwen hadden hun zaakjes goed voor elkaar en gaven geen krimp toen Nederland probeerde wat druk uit te oefenen. Het zat er in Cosenza gewoon niet in voor de nummer acht van de FIFA-ranking versus de nummer veertien.

Ongeslagen sinds 2012

Het is de eerste nederlaag van de Oranje Leeuwinnen in een EK-kwalificatiewedstrijd sinds 17 juni 2012. Toen was Engeland te sterk. Voor het EK 2017 hoefde Oranje zich als gastland niet te kwalificeren. Voor het EK 2021 (2022) werden alle tien de kwalificatieduels gewonnen.

Oranje Leeuwinnen B

Bondscoach Andries Jonker moestt improviseren, want topspeelsters Lieke Martens, Jackie Groenen, Jill Roord, Vivianne Miedema en Daphne van Domselaar waren er niet bij. In kwalificatiegroep 1 van Divisie a is Nederland ingedeeld bij Italië, Noorwegen en Finland. Het traject is merkwaardig opgezet: alle zes duels worden erg snel (in drie maanden) afgewerkt en in deze groepsfase kan nog geen land worden uitgeschakeld.

'4 | Een dramatische start voor de Nederlandse vrouwen: het is nu al raak voor Italië. AS Roma-spits Valentina Giacinti schiet de thuisploeg fraai op voorsprong.



Kijk live mee → https://t.co/hvO5YD3hSV#itaned #ekkwalificatie pic.twitter.com/NhAJpTM8Lr — NOS Sport (@NOSsport) April 5, 2024

