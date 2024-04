EK-kwalificatieeks Oranje Leeuwinnen is tikje maf: extreem kort en elk land komt door groepsfase

De Oranje Leeuwinnen zijn vrijdag begonnen aan de kwalificatiecyclus voor het EK 2025 in Zwitserland. Het is een bijzonder traject: de kwalificatie wordt in ongekend hoog tempo afgewerkt.

In groep 1 van divisie A is Nederland ingedeeld bij Italië. Noorwegen en Finland. De eerste wedstrijd van Oranje is dus op vrijdag 5 april 2024. De zesde en laatste is op 16 juli 2024. Het traject duurt dus slechts drie maanden en twee weken: ongekend snel voor een kwalificatiereeks. De mannen speelden hun EK-kwalificatieduels voor Euro 2024 tussen maart en november 2023.

Altijd prijs

En dat is niet het enige wat opvalt aan de keuzes die de UEFA maakte bij dit kwalificatietraject. Want het is ook merkwaardig dat van de vier voornoemde landen er na deze groepsfase geen eentje is uitgeschakeld voor het EK 2025. De nummers één en twee krijgen een ticket. De nummers drie en vier spelen play-offs en hebben daarin dan ook nog eens een geplaatste status. Er liggen bij de play-offs zeven tickets klaar.

Gastland Zwitserland is natuurlijk al geplaatst voor het EK. Toch draait het land lekker mee in de kwalificatiereeks, in groep 1 van divisie B.

Oranje Leeuwinnen op het EK voetbal

In 2009 namen de Oranje Leeuwinnen voor de eerste keer deel aan het Europees kampioenschap. De halve finale was het eindstation. In 2013 bleef Nederland steken in de groepsfase. In 2017 werd Oranje in eigen land kampioen en in 2021 (gespeeld in 2022 door corona) ging het mis in de kwartfinale.