Dit is de grootste kilometervreter van Nederland en Turkije, verrassende snelheidsduivel bij Oranje

Nederland en Turkije hebben erg veel gemeen, dat is ondertussen duidelijk. Op voetbalgebied staat Nederland een stuk hoger op de wereldranglijst en daarmee lijkt het dan ook de grote favoriet om te winnen. Sportnieuws.nl dook de statistieken in om te kijken hoe ver de teams uit elkaar liggen dit EK.

Het belooft een voetbalstrijd te worden tussen Nederland en Turkije in de kwartfinale van het EK. De landen zijn behoorlijk in elkaar verweven met bekende spelers over en weer. De fans worden ook veel aan elkaar gelinkt. De Oranjefans zetten de straten van menig EK-stad op zijn kop met de Oranjemars. Turkse fans zetten menig stadion in vuur en vlam. Ook qua de statistieken staan de teams dichterbij elkaar dan gedacht.

Meeste kilometers

De Turken stortten één voor één ter aarde, na de 2-1-overwinning op Oostenrijk. Ze waren he-le-maal op. Gek is dat niet als je kijkt naar de afgelegde kilometers van het team. In alle vier de wedstrijden bij elkaar opgeteld hebben de Turken 453 kilometer afgelegd. Nederland legde in diezelfde aantal wedstrijden ruim 20 kilometer minder af. 432,3 kilometer om precies te zijn. Wel verdeelde Nederland die afstand onder minder spelers. Koeman heeft pas 19 spelers van de 26 gebruikt, Turkije gebruikte er 22.

Ferdi Kadioglu

De man die bij Turkije de meeste kilometers aflegde is een bekende in Nederland. Ferdi Kadioglu, geboren in Nederland en oud-speler van NEC, heeft 42,2 kilometer afgelegd in 360 minuten (het hoogst mogelijke aantal minuten). Zijn collega, Baris Yilmaz, legde net wat minder meters af: 41,6. Wel in evenveel minuten. Daarmee zijn zij van zowel Nederland als Turkije de grootste kilometervreters. Pas op plek 3 komt een Nederlander: Tijjani Reijnders. Hij legde als enige Nederlander meer dan 40 kilometer af: 40,7 in 335 minuten.

Bij Nederland is Memphis Depay de man die na Reijnders de meeste kilometers aflegde. De spits liep 38,8 kilometer in 339 minuten. Daarna komen we de collega van Reijnders tegen: Jerdy Schouten. Hij liep 31,1 kilometer maar kreeg wel minder minuten van Koeman: 322 om precies te zijn.

Snelste op het veld

Je zou denken dat de speler met de hoogste topsnelheid zich wel zou laten raden: Jeremie Frimpong. Maar dan kom je toch bedrogen uit. Hij is niet de snelste bij Nederland of Turkije. 34,8 kilometer per uur, dat is wat de snelste speler van Turkije liep. Yilmaz is de man die dat deed. Maar de snelste speler zit toch écht bij Nederland. Invaller Micky van de Ven is de snelste van alle spelers van Oranje tot nu toe. Hij behaalde een topsnelheid van 35,6 kilometer per uur. Daarmee is hij een stuk sneller dan Yilmaz. Frimpong liep net wat trager dan Van de Ven: 35,2 kilometer per uur.

