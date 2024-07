Xavi Simons koploper in bijzonder rijtje dit EK, Cody Gakpo jaagt op Nederlandse iconen in kwartfinale

Cody Gakpo en Xavi Simons zijn bezig aan een bijzonder goed EK. De twee spelers van het Nederlands elftal staan hoog op mooie lijstjes in Duitsland en 'we' zitten pas in de kwartfinale.

Cody Gakpo gaat zaterdag in de kwartfinale van het EK tegen Turkije op jacht naar de Nederlandse iconen Marco van Basten, Patrick Kluivert en Ruud van Nistelrooij. De aanvaller van Liverpool maakte op het EK in Duitsland tot dusverre drie doelpunten en is daarmee gedeeld topscorer.

Dit zijn de topscorers van EK 2024: Cody Gakpo én Donyell Malen nog volop in de race De strijd om de titel van topscorer van het EK 2024 is volledig losgebarsten. Er staan vier spelers op drie doelpunten, maar daarvan zijn al twee spelers uitgeschakeld met hun land. Wie pakt de titel van topscorer op dit EK voetbal?

Meer EK-doelpunten

De andere drie aanvallers van Oranje maakten in het verleden op een EK meer doelpunten. Van Basten scoorde op het EK van 1988 vijf keer en Kluivert deed dat op het EK van 2000 ook. Van Nistelrooij was op het EK van 2004 vier keer trefzeker.

Xavi Simons koploper in assists

Xavi Simons en Nathan Aké gaven beide op dit EK al twee assists volgens de UEFA en zijn daarmee voorlopig ook gedeeld koploper. Het record op een EK is vier assists en dat wordt gedeeld door Ljubinko Drulovic (toenmalig Joegoslavië, EK 2000), Eden Hazard (België, EK 2016), Aaron Ramsey (Wales, EK 2016) en Steven Zuber (Zwitserland, EK 2021).

'Blijft bijzonder': bekende neef van Xavi Simons 'heel erg trots' op 'allerbeste man van Oranje' Dat Xavi Simons een bekende vader heeft, wisten veel mensen waarschijnlijk al. Regillio Simons was zelf ook voetballer en afgelopen seizoen trainer van FC Volendam. Maar dat Xavi ook een bekende neef heeft, wisten veel mensen waarschijnlijk niet. Kenzo Simons is apetrots op de speler van Oranje.

Meeste assists EK 2024

Simons en Aké staan dus bovenaan de assistlijst met 2 assists. Er volgen zes spelers met evenveel assists én die nog actief zijn dit EK. Die spelers zijn: Fabian Ruiz (Spanje), Lamine Yamal (Spanje), de Zwitsers Remo Freuler en Michel Aebischer en de Oostenrijker Alexander Prass.

