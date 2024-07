Daley Blind is uitgesproken over speelschema Oranje: 'Daar hebben we wel gewoon geluk mee gehad'

Daley Blind heeft zich als eerste Oranjespeler uitgesproken over het speelschema dat het Nederlands elftal is toebedeeld na de groepsfase. Het wordt vaak 'de goede kant van het schema' genoemd. Blind is het daar wel mee eens. "We hebben het getroffen qua tegenstanders na de poulefase", zei hij daarover.

Het was een heen-en-weer-spelletje tussen Oostenrijk, Frankrijk en Nederland op de laatste speeldag van de groepfase. Steeds stond een andere ploeg op positie 1,2 of 3. Nederland eindigde door het verlies tegen Oostenrijk op plek 3, maar kreeg uiteindelijk - op papier - het makkelijskte schema. Vond ook Blind. "We hebben het getroffen na de poulefase qua tegenstanders, dat moet je niet ontkennen. Maar we zijn niet in de positie om verder te kijken dan de wedstrijd tegen Turkije", zei de routinier op een persmoment van Oranje.

Nederland is zich druk aan het voorbereiden op het treffen met Turkije, dat weer een totaal andere wedstrijd zal worden. Dat besloot Jerdy Schouten, ook Blind was het daar mee eens. Dat ze in de goede kant van het schema zitten, betekent niet dat Nederland zomaar wint. "Het zijn wel potjes die je moet winnen. Als je kijkt naar andere wedstrijden op het toernooi waar - op papier - kleine landen het de grote landen moeilijk maken... dan is het zeker niet zo dat het 1-2-3 gaat gebeuren. Je moet het elke wedstrijd zelf doen."

Strijdplan tegen Turkije

Berlijn zal vollopen met Turkse fans, veel daarvan wonen in Berlijn. Daarom wordt er verwacht dat het een soort thuiswedstrijd voor Turkije zal zijn. Blind heeft wel het een en ander meegemaakt tegen Turkije en blikt vooruit: "De Turken zijn in grote getalen denk ik, maar het is een passievol land. Het zal een emotionele wedstrijd worden, dat is zeker. Veel emotie, passie en strijd brengen zij. Er zit een aantal spelers met veel individuele kwaliteit, daar moeten we scherp op zijn. We moeten ons goed voorbereiden, het wordt een pittig affiche."

Tips om met die immense sfeer om te gaan, lepelt hij ook zo op. "De kunst is om de juiste hoeveelheid passie en emotie erin te stoppen in het veld. Maar ook bij vlagen de momenten pakken om rust te bewaren. Om toch te proberen de Turken op dat moment wat stiller te krijgen. Uiteindelijk moet je ook wel genieten van de sfeer van het stadion. Dat is waar je het voor doet en voor speelt. Je moet je vooral niet laten meeslepen, maar er positieve energie van krijgen. Dat is het belangrijkste."

