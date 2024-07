Selectie van Oranje reist voor tweede keer per trein naar Berlijn, voor kwartfinale EK

De selectie van Oranje reist wederom per trein naar de volgende speellocatie. Het is de tweede keer dat het Nederlands elftal dit EK voetbal met de trein naar een wedstrijd afreist.

Dat gebeurt allemaal in het kader van duurzaamheid. De afstanden in Duitsland zijn relatief kort, dus is het vaak mogelijk om de trein te pakken (in plaats van het vliegtuig). De selectie van Oranje verblijft het hele EK in Wolfsburg, een centrale plek.

Zaterdag speelt het Nederlands elftal de kwartfinale van het EK tegen Turkije, om 21:00 uur in Berlijn. De spelersgroep stapt vrijdag om 15:20 uur op de trein vanaf het station in Wolfsburg. Oranje reisde één keer eerder dit toernooi met de trein en dat was ook naar Berlijn. Toen bleek Oostenrijk met 3-2 te sterk.

Volledig fitte selectie

Destijds reisde Joshua Zirkzee voor de zekerheid met de auto van Wolfsburg naar Berlijn, omdat hij die week ziek was geweest. Nu beschikt Koeman (vooralsnog) over een volledig fitte selectie en reizen alle 26 spelers dus per trein.

Mocht Nederland van Turkije winnen, speelt het woensdag de halve finale in Dortmund. De finale van zondag 14 juli (21:00 uur) is wederom in Berlijn.

